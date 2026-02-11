LightHouse Property

  1. Realting.com
Czarnogóra, Budva
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2023
Na platformie
3 lata 3 miesiące
Języki komunikacji
English, Русский, Hrvatski
Strona internetowa
smartproperty.me/
Godziny pracy
Otwórz teraz
O agencji

O nas

Niezależnie od tego, czy szukasz nowego domu, inteligentnej inwestycji czy wiarygodnego partnera dla swoich klientów, jesteśmy tutaj, aby proces był bezproblemowy, przejrzysty i skuteczny.

Znamy Czarnogórę i jej rynek nieruchomości

Z głęboką wiedzą o zróżnicowanym krajobrazie nieruchomości w Czarnogórze, specjalizujemy się w najwyższej jakości właściwościach Adriatyku, jak również w silnych możliwościach inwestycyjnych w miastach.
Niezależnie od tego, czy szukasz domu średniego zasięgu, czy luksusowej willi, nasz zespół - łącząc wgląd lokalny z doświadczeniem międzynarodowym - kieruje Cię w stronę najlepszych wyborów. Zostajemy przy Państwa boku, aby zapewnić, że każda decyzja jest informowana i zgodna z Waszymi celami.

Usługi wyjątkowe z podejściem osobistym

Dla nas nieruchomość to nie tylko transakcja - to znaczący krok w życiu.
Dlatego budujemy długotrwałe relacje zamiast po prostu zamykać umowy. Naszą misją jest dostarczanie wybitnych wyników i wysokiego doświadczenia od początku do końca. Poświęcamy czas, aby zrozumieć swoje potrzeby - czy jesteś kupującym po raz pierwszy, międzynarodowym inwestorem lub partnerem agencji. Każda interakcja jest tak zaprojektowana, że czujesz się pewny siebie, wspierany i w pełni poinformowany na każdym etapie.

Doradztwo inwestycyjne dla nabywców odkrywców

Zapewniamy strategiczne wytyczne, które pomagają zwiększyć wartość długoterminową.
Niezależnie od tego, czy szukasz domu w Czarnogórze, odkrywasz możliwości rozwoju czy poszerzasz portfolio inwestycyjne, nasz zespół doradczy oferuje wsparcie ekspertów. Od analizy rynku i oceny ryzyka do identyfikacji nieruchomości o silnym potencjale wzrostu, pomagamy Ci zorganizować inwestycje z długookresowym sukcesem na uwadze.

Usługi

  • Nasze usługi

    Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości zaprojektowaną w celu zapewnienia jasności, bezpieczeństwa i spokoju umysłu w trakcie procesu nabycia lub sprzedaży.

  • Kwalifikowany portfel własności
    Prezentujemy starannie wybraną kolekcję najlepszych domów, willi i posiadłości Czarnogóry - każdy wybrany z uwzględnieniem jakości i potencjału.

  • Niepewność
    Przeprowadzamy dokładne kontrole prawne i finansowe w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i ochrony naszych klientów przed potencjalnym ryzykiem.

  • Wytyczne dotyczące zakupu
    Od negocjacji po podpisanie umowy i poza nią, zarządzamy każdym aspektem transakcji.

  • Strategia marketingowa sprzedawcy
    Umieścimy Twoją nieruchomość przed odpowiednią publicznością, wykorzystując profesjonalny marketing do maksymalizacji widoczności i wartości sprzedaży.

  • Doradztwo w zakresie rozwoju
    Dla kupujących rozważając projekty rozwojowe, oferujemy wytyczne dotyczące pozycjonowania rynku, planowania i realizacji strategii.

  • Wycena i badania rynku
    Dostarczamy szczegółowe oceny w celu zapewnienia, że płacisz odpowiednią cenę lub otrzymujesz wartość godziwą za swoją nieruchomość.

