O agencji

Palmera Elite Real Estate Brokerage to agencja nieruchomości z Dubaju, specjalizująca się w nieruchomościach na etapie budowy (off-plan). Współpracujemy z czołowymi deweloperami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, na Cyprze i w Gruzji, pomagając zagranicznym nabywcom wybrać, porównać i kupić nowe mieszkania oraz nieruchomości inwestycyjne. Spółka posiada licencję handlową Dubaju nr 1306924 i jest zarejestrowana w RERA pod numerem ORN 40780. Nasi doradcy mówią po angielsku, rosyjsku, hebrajsku, ukraińsku, francusku i turecku i towarzyszą klientowi od pierwszej selekcji aż po odbiór kluczy.