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Palmera Elite Real Estate Brokerage

Emiraty Arabskie, Dubaj
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2024
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Українська, Türkçe, עִברִית
Strona internetowa
Strona internetowa
www.palmera.realestate
Godziny pracy
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O agencji

Palmera Elite Real Estate Brokerage to agencja nieruchomości z Dubaju, specjalizująca się w nieruchomościach na etapie budowy (off-plan). Współpracujemy z czołowymi deweloperami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, na Cyprze i w Gruzji, pomagając zagranicznym nabywcom wybrać, porównać i kupić nowe mieszkania oraz nieruchomości inwestycyjne. Spółka posiada licencję handlową Dubaju nr 1306924 i jest zarejestrowana w RERA pod numerem ORN 40780. Nasi doradcy mówią po angielsku, rosyjsku, hebrajsku, ukraińsku, francusku i turecku i towarzyszą klientowi od pierwszej selekcji aż po odbiór kluczy.

Usługi
  • Sprzedaż nieruchomości off-plan i nowych inwestycji w Dubaju i całych ZEA
  • Nieruchomości mieszkaniowe i inwestycyjne w Maskacie i Omanie
  • Nieruchomości na Cyprze i w Gruzji (Batumi, Tbilisi)
  • Rezerwacja bezpośrednio u dewelopera – bez prowizji dla kupującego
  • Porównanie planów płatności i planów post-handover
  • Analiza rentowności i ROI dla inwestorów
  • Doradztwo w sprawie rezydencji za inwestycję w nieruchomość
  • Umowy, rejestracja w DLD i Oqood
  • Odbiór techniczny, zarządzanie nieruchomością i odsprzedaż
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