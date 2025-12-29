  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. KVARIS Real Estate

KVARIS Real Estate

Tajlandia, Rawai
;
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
6 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Strona internetowa
Strona internetowa
kvaris.com/
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

KVARIS Real Estate to coś więcej niż agencja nieruchomości pełnego cyklu.

Pomagamy naszym klientom we wszelkich kwestiach związanych z zakupem, zarządzaniem i sprzedażą nieruchomości. Współpracujemy zarówno z inwestorami, jak i osobami planującymi przeprowadzkę do Tajlandii i na Phuket na pobyt stały.

Nasi menedżerowie posiadają doświadczenie w pracy z klientami z różnych krajów, m.in. z Polski, Kazachstanu, USA, Kanady, Australii czy Szwajcarii.

W naszym zespole są eksperci mówiący po polsku, angielsku, czesku, francusku, hiszpańsku i niemiecku.

Bardzo cenimy naszych klientów, dlatego oprócz nienagannej obsługi oferujemy różne zniżki i bonusy – zapytaj o nie naszych menedżerów!

Usługi

KVARIS Real Estate zapewnia pełen zakres usług:

  • Wyszukiwanie nieruchomości;
  • Negocjacje z deweloperami lub sprzedającymi;
  • Rozwiązywanie kwestii prawnych;
  • Pomoc w płatnościach i przelewach pieniężnych;
  • Kontrola nieruchomości przy odbiorze;
  • Zarządzanie nieruchomościami;
  • Odsprzedaż nieruchomości;
  • Możliwość załatwienia wszystkich formalności zdalnie (bez konieczności osobistej obecności);
  • Gwarancja pełnej poufności wszystkich transakcji.
Nasi agenci w Tajlandia
Viktar Afanasenka
Viktar Afanasenka
398 obiektów
Agencje w pobliżu
Easy Invest Estate
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2018
Nieruchomości mieszkalne 21
Najważniejszym zadaniem EasyInvestEstate jest znalezienie tego, co jest dla Ciebie najważniejsze pod względem długoterminowego zysku, i urzeczywistnienie go. Skutecznie wybieramy nieruchomości z różnych segmentów cenowych i klas, gwarantując jednocześnie kupującemu rozsądną cenę i bezpieczną…
Zostaw prośbę
Phuket9
Tajlandia, Phuket City Municipality
Nieruchomości mieszkalne 13
Inwestycje w nieruchomości są jednym z najbardziej niezawodnych sposobów oszczędzania kapitału. Dobrze dobrany obiekt przynosi pasywny dochód w wysokości 6% rocznie. Phuket nieruchomości wzrost cen ze względu na wzrost przepływu turystów, ograniczeń budowlanych i ograniczeń gruntów. Phuket9 …
Zostaw prośbę
Phuket Mix
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2011
Nieruchomości mieszkalne 54
PhuketMix nie jest nowy na rynku nieruchomości w Tajlandii. Od ponad sześciu lat wybieramy najbardziej lukratywne oferty dla naszych klientów, które w pełni spełniają ich oczekiwania i życzenia. Przez lata kilkanaście rodzin z naszą pomocą zdobyło wymarzony dom w Phuket. A teraz mają wyjątko…
Zostaw prośbę
Premium Premium
Tumanov Group
Tajlandia, Thep Krasatti
Nowe budynki 359 Nieruchomości mieszkalne 4681
Misją Tumanov Group jest zjednoczenie i stworzenie społeczności inwestorów oraz osób, które wybrały Phuket jako miejsce do szczęśliwego życia i pomnażania swojego kapitału. Pracujemy wyłącznie z nieruchomościami na wyspie Phuket w Tajlandii, bez rozpraszania uwagi na inne kierunki. Ofe…
Zostaw prośbę
Phuket Buy House
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2010
Nieruchomości mieszkalne 1128 Nieruchomości komercyjne 25 Działki 56
PhuketBuyHouse od 2008 roku prowadzi działalność na rynku nieruchomości Phuket. W tym czasie pomogliśmy wielu obcokrajowcom kupić tysiące domów marzeń. Wybierając nas, wybierasz jakość i niezawodność. Pracujemy otwarcie i przejrzyście.Phuketbuyhouse.com to strona nr 1 dotycząca nieruchomości…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się