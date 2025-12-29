O agencji

KVARIS Real Estate to coś więcej niż agencja nieruchomości pełnego cyklu.

Pomagamy naszym klientom we wszelkich kwestiach związanych z zakupem, zarządzaniem i sprzedażą nieruchomości. Współpracujemy zarówno z inwestorami, jak i osobami planującymi przeprowadzkę do Tajlandii i na Phuket na pobyt stały.

Nasi menedżerowie posiadają doświadczenie w pracy z klientami z różnych krajów, m.in. z Polski, Kazachstanu, USA, Kanady, Australii czy Szwajcarii.

W naszym zespole są eksperci mówiący po polsku, angielsku, czesku, francusku, hiszpańsku i niemiecku.

Bardzo cenimy naszych klientów, dlatego oprócz nienagannej obsługi oferujemy różne zniżki i bonusy – zapytaj o nie naszych menedżerów!