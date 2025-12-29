  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. ISB global Immobilien

ISB global Immobilien

Niemcy, Budingen
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Deutsch, Türkçe
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

WILLCOME TO ISB GLOBAL IMMOBILIA
Jestem twoim wyspecjalizowanym partnerem do ekskluzywnych nieruchomości i inwestycji strategicznych w Turcji, w szczególności Stambuł Północny Cypr i Dubaj
Moja oferta skierowana jest do prywatnych kabin szukających luksusowego mieszkania lub willi jako bezpiecznego atutu
Wielcy inwestorzy, którzy chcą inwestować w rentowne projekty i cenne grunty
Z ponad 15-letnim doświadczeniem oferuję dyskretne porady i dostęp do pierwszoklasowych ofert nieruchomości Moim celem jest stworzenie trwałych wartości na najbardziej atrakcyjnych rynkach na świecie dla moich klientów

Nasi agenci w Niemcy
Özgür Bayram
Özgür Bayram
Agencje w pobliżu
PRO Silver
Immobilienmakler Pavel Evlakhov
Niemcy, Berlin
Nieruchomości mieszkalne 1 Wynajem długoterminowy 1 Działki 1
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
V.Mann GmbH
Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości mieszkalne 2 Nieruchomości komercyjne 3
Zostaw prośbę
DEM GROUP GmbH
Niemcy, Dusseldorf
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości mieszkalne 42 Nieruchomości komercyjne 31 Działki 1
Firma DEM GROUP specjalizuje się w sprzedaży nieruchomości na terenie Niemiec. Nasza firma działa na niemieckim rynku nieruchomości od ponad 10 lat i pomaga naszym klientom w zakupie: Projekty inwestycyjne dotyczące budowy niskich budynków mieszkalnych w Niemczech z rentownością od …
Zostaw prośbę
IBA Real Estate
Niemcy, Berlin
Nieruchomości mieszkalne 3 Nieruchomości komercyjne 1 Działki 1
Założona w 2005 roku firma IBA Immobilien GmbH jest obecnie wysoce profesjonalną i udanych agencji nieruchomości. Tajemnica sukcesu naszej firmy polega na wieloletnim doświadczeniu na rynku nieruchomości w całej Europie, skutecznym i ukierunkowanym na sukces sposobie pracy oraz szczerym zain…
Zostaw prośbę
'der land-makler'
Niemcy, Borrentin
Rok założenia firmy 2016
Nieruchomości mieszkalne 5 Nieruchomości komercyjne 4 Wynajem długoterminowy 1 Działki 1
Właściciel lub. Nieruchomość dostawcy / sprzedawcy (= reklamodawca nieruchomości) Projekt inicjatora „moczyć siedem” (życie wielopokoleniowe, sieć z obecnie 10 właściwościami) Operator pośrednika gruntów (DLM), specjalizujący się w sprzedaży i pośrednictwie: nieruchomości komercyjny…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się