INEST HOMES

O agencji

Pracujemy z obiektami o różnych szczegółach i politykach cenowych. Oferujemy obiekty z gotowego katalogu na naszej stronie internetowej, a także wybieramy obiekty zgodnie z indywidualnym żądaniem zgodnie z życzeniem klienta. Specjalizujemy się w sprzedaży mieszkań, willi, gruntów. Pomagamy czuć się komfortowo i osiedlić się w nowym miejscu zamieszkania.

Nasza firma to zespół energicznych i odpowiedzialnych ludzi. Jesteśmy dobrze zorientowani w kwestiach prawnych na każdym etapie transakcji, gromadząc bezcenne doświadczenie przez ponad 12 lat.

Wiemy wszystko o branży: na przykład, w jaki sposób sprawdzana jest dokumentacja przedmiotów, co lepiej rozwiąże zadanie inwestora, pomoże uzyskać obywatelstwo tureckie, a także zezwolenie na pobyt dla wszystkich nabywców. Współpracujemy z państwowymi programami imigracyjnymi, inwestycyjnymi, pomagamy przedsiębiorstwom w zakresie wsparcia prawnego, znamy niuanse przepisów w jurysdykcji Republiki Turcji.