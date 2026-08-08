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INEST HOMES

Turcja, Konyaalti
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2021
Na platformie
Na platformie
2 lata 11 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
Strona internetowa
Strona internetowa
inesthomes.org
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Pracujemy z obiektami o różnych szczegółach i politykach cenowych. Oferujemy obiekty z gotowego katalogu na naszej stronie internetowej, a także wybieramy obiekty zgodnie z indywidualnym żądaniem zgodnie z życzeniem klienta. Specjalizujemy się w sprzedaży mieszkań, willi, gruntów. Pomagamy czuć się komfortowo i osiedlić się w nowym miejscu zamieszkania.

Nasza firma to zespół energicznych i odpowiedzialnych ludzi. Jesteśmy dobrze zorientowani w kwestiach prawnych na każdym etapie transakcji, gromadząc bezcenne doświadczenie przez ponad 12 lat.

Wiemy wszystko o branży: na przykład, w jaki sposób sprawdzana jest dokumentacja przedmiotów, co lepiej rozwiąże zadanie inwestora, pomoże uzyskać obywatelstwo tureckie, a także zezwolenie na pobyt dla wszystkich nabywców. Współpracujemy z państwowymi programami imigracyjnymi, inwestycyjnymi, pomagamy przedsiębiorstwom w zakresie wsparcia prawnego, znamy niuanse przepisów w jurysdykcji Republiki Turcji.

Usługi

Usługi hotelarskie

ÖNEST HOMES to międzynarodowa firma towarzysząca klientom na wszystkich etapach zakupu, inwestowania i przeprowadzki do Turcji.

Nasze usługi:

  • Wybór nieruchomości do życia, rekreacji, inwestycji i obywatelstwa.

  • Tworzenie portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem budżetu, celów, rentowności i strategii inwestora.

  • Wyłączne nieruchomości i zamknięte sprzedaży nie są dostępne w otwartej reklamie.

  • Weryfikacja sprzedawcy i nieruchomości: weryfikacja prawna dokumentów, analiza ryzyka, weryfikacja ograniczeń, obciążenia oraz historia przedmiotu.

  • Pełne wsparcie prawne transakcji przez zawodowych prawników z wieloletnim doświadczeniem.

  • Bezpłatne ustne porady prawne dotyczące zakupu nieruchomości, zezwolenia na pobyt, obywatelstwa, spadku, podatków i działalności gospodarczej.

  • Wsparcie dla uzyskania dokumentu pobytowego i obywatelstwa tureckiego.

  • Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obiektów i prognozowanie potencjału wzrostu wartości.

  • Sprzedaż i odsprzedaż nieruchomości, pomoc w wychodzeniu z inwestycji z maksymalnymi korzyściami.

  • Usługa postsprzedaży: podłączenie usług użyteczności publicznej, rejestracja ubezpieczenia, pomoc z meblami, naprawy, zarządzanie nieruchomościami i wynajem.

  • Rejestracja przedsiębiorstw i prowadzenie działalności w Turcji, wsparcie prawne działalności gospodarczej.

  • Dostosowanie po przeniesieniu: pomoc w otwieraniu rachunków bankowych, przetwarzanie dokumentów, wybieranie szkół, instytucji medycznych i rozwiązywanie problemów domowych.

  • Konsultacje inwestycyjne dotyczące różnych regionów Turcji, z uwzględnieniem obecnej sytuacji na rynku i perspektyw rozwoju.

  • Współpraca z obiektami w różnych regionach Turcji, jak również w innych krajach, które potrzebują inwestorów międzynarodowych.

  • Profesjonalny zespół specjalistów: doświadczeni menedżerowie sprzedaży, prawnicy, prawnicy, rzeczoznawcy, konsultanci finansowi i specjaliści w obsłudze klienta.

Nie tylko sprzedajemy nieruchomości - tworzymy bezpieczne rozwiązania inwestycyjne, towarzyszące klientowi od pierwszego odwołania do pełnej realizacji jego celów.

Programy imigracyjne
Zobaczyć wszystkie 1 program
Obywatelstwo w Turcja
Obywatelstwo
Turcja Turcja
Obywatelstwo w Turcja
Termin odbioru: od 7 miesięcy
od
$420,000
Główna oferta:Zainwestuj od 400 000 dolarów w tureckiej nieruchomości, uzyskać obywatelstwo dla całej rodziny, i zachować aktywa, które mogą być sprzedawane po obowiązkowej trzyletniej kadencji.Minimalna wartość nieruchomości wynosi 400,000 dolarów, a limit sprzedaży jest ustalony na trzy lata. Potwierdza to oficjalny portal inwestycyjny Turcji.Nacisk na programobywatelstwo wnioskodawcy, małżonka i dzieci małoletnich;nieruchomość pozostaje własnością inwestora;zdolność do otrzymywania dochodów z
Konsultant imigracyjny
INEST HOMES
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Inna Danilova
41 obiekt
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