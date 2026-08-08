INEST HOMES

Pracujemy z obiektami o różnych szczegółach i politykach cenowych. Oferujemy obiekty z gotowego katalogu na naszej stronie internetowej, a także wybieramy obiekty zgodnie z indywidualnym żądaniem zgodnie z życzeniem klienta. Specjalizujemy się w sprzedaży mieszkań, willi, gruntów. Pomagamy czuć się komfortowo i osiedlić się w nowym miejscu zamieszkania.
Nasza firma to zespół energicznych i odpowiedzialnych ludzi. Jesteśmy dobrze zorientowani w kwestiach prawnych na każdym etapie transakcji, gromadząc bezcenne doświadczenie przez ponad 12 lat.
Wiemy wszystko o branży: na przykład, w jaki sposób sprawdzana jest dokumentacja przedmiotów, co lepiej rozwiąże zadanie inwestora, pomoże uzyskać obywatelstwo tureckie, a także zezwolenie na pobyt dla wszystkich nabywców. Współpracujemy z państwowymi programami imigracyjnymi, inwestycyjnymi, pomagamy przedsiębiorstwom w zakresie wsparcia prawnego, znamy niuanse przepisów w jurysdykcji Republiki Turcji.
Usługi hotelarskie
ÖNEST HOMES to międzynarodowa firma towarzysząca klientom na wszystkich etapach zakupu, inwestowania i przeprowadzki do Turcji.
Nasze usługi:
Wybór nieruchomości do życia, rekreacji, inwestycji i obywatelstwa.
Tworzenie portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem budżetu, celów, rentowności i strategii inwestora.
Wyłączne nieruchomości i zamknięte sprzedaży nie są dostępne w otwartej reklamie.
Weryfikacja sprzedawcy i nieruchomości: weryfikacja prawna dokumentów, analiza ryzyka, weryfikacja ograniczeń, obciążenia oraz historia przedmiotu.
Pełne wsparcie prawne transakcji przez zawodowych prawników z wieloletnim doświadczeniem.
Bezpłatne ustne porady prawne dotyczące zakupu nieruchomości, zezwolenia na pobyt, obywatelstwa, spadku, podatków i działalności gospodarczej.
Wsparcie dla uzyskania dokumentu pobytowego i obywatelstwa tureckiego.
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej obiektów i prognozowanie potencjału wzrostu wartości.
Sprzedaż i odsprzedaż nieruchomości, pomoc w wychodzeniu z inwestycji z maksymalnymi korzyściami.
Usługa postsprzedaży: podłączenie usług użyteczności publicznej, rejestracja ubezpieczenia, pomoc z meblami, naprawy, zarządzanie nieruchomościami i wynajem.
Rejestracja przedsiębiorstw i prowadzenie działalności w Turcji, wsparcie prawne działalności gospodarczej.
Dostosowanie po przeniesieniu: pomoc w otwieraniu rachunków bankowych, przetwarzanie dokumentów, wybieranie szkół, instytucji medycznych i rozwiązywanie problemów domowych.
Konsultacje inwestycyjne dotyczące różnych regionów Turcji, z uwzględnieniem obecnej sytuacji na rynku i perspektyw rozwoju.
Współpraca z obiektami w różnych regionach Turcji, jak również w innych krajach, które potrzebują inwestorów międzynarodowych.
Profesjonalny zespół specjalistów: doświadczeni menedżerowie sprzedaży, prawnicy, prawnicy, rzeczoznawcy, konsultanci finansowi i specjaliści w obsłudze klienta.
Nie tylko sprzedajemy nieruchomości - tworzymy bezpieczne rozwiązania inwestycyjne, towarzyszące klientowi od pierwszego odwołania do pełnej realizacji jego celów.