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Estate Batumi Jylia

Г. Батуми, ул. Шериф Химшиашвили, 7
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Agencja nieruchomości
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Nasi agenci w Gruzja
Trusnikova Ulia
Trusnikova Ulia
8 obiektów
Agencje w pobliżu
basidon
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 4
Ponad 15-letnie doświadczenie, konsultacje i pełny pakiet usług w zakresie nieruchomości
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Ia Makharadze
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości komercyjne 20 Działki 14
Spółka MBG Group została założona w 2015 r. Przeszła ona długą i trudną drogę, by zająć należne jej miejsce w konkurencyjnym środowisku i stać się jednym z najbardziej udanych przykładów w tej dziedzinie. Firma stale się odnawia, ściśle śledząc rynek nieruchomości oraz innowacje legislacyjne…
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Geos
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Agencja nieruchomości “ GEOS ” jest bałtycką firmą z doświadczeniem operacyjnym na rynku europejskim . Chronimy interesy naszych klientów i poświęcamy maksymalną uwagę ich potrzebom, zapewniając pomoc zarówno w zakupie, jak i sprzedaży transakcji nieruchomości w Gruzji, a także w wynajmie mi…
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RECOM
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 500
Doświadczeni specjaliści naszej firmy pomogą Ci wybrać i kupić nieruchomość w Batumi na warunkach, które najbardziej Ci odpowiadają. Recom zaspokoi Twoje potrzeby bezpiecznego i komfortowego pobytu. Nasza misja –, aby uczynić twój wybór optymalnym, wykorzystując twoje doświadczenie i n…
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Tbilhouse
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 4
Nasza firma Tbilhouse jest na rynku od 2015 roku, a od 1998 roku działa pod inną nazwą. Nasz profil Buy-Sell-Rent
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