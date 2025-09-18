  1. Realting.com
Dubai-Realty

Emiraty Arabskie, Dubaj
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
3 lata 9 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
dubai-realty.com/en
Jesteśmy profesjonalną agencją nieruchomości z siedzibą w Dubaju. Sprzedajemy apartamenty, mieszkania i wille klasy premium i biznes w najlepszych obszarach Dubaju. Mamy wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia na prowadzenie działalności w ZEA.
Naszym celem jest pomoc udanych i utalentowanych ludzi w nabyciu najlepszej nieruchomości w Dubaju.

Podchodzą do nas odnoszący sukcesy ludzie z całego świata, którzy chcą uczynić Dubaj drugim domem lub zamienić go w inny ośrodek inwestycyjny i nie chcą marnować czasu z nieprofesjonalistami. Zapytamy Cię o każdy szczegół Twojego zakupu marzeń, skompilujemy listę najlepszych opcji dla Ciebie, wyślemy Ci mapę drogową całej procedury ze wszystkimi numerami i szczegółowymi etapami, starannie przygotować wszystkie dokumenty i szybko uzyskać nieruchomości tylko dla Ciebie (albo z Twojej obecności lub zdalnie).

Maksim Tyazhkin
PRO Silver
DDA Real Estate
Emiraty Arabskie, Dubaj
Rok założenia firmy 2007
Nowe budynki 1001 Nieruchomości mieszkalne 2551 Nieruchomości komercyjne 27 Wynajem długoterminowy 24 Działki 1
Międzynarodowa agencja nieruchomości, założona w 2007 roku, jest częścią grupy firm Business Lawyer. Jedyna firma na rynku posiadająca ponad 400 biur w Rosji od Kaliningradu po Kamczatkę, biura w Turcji, Tajlandii, Bali (Indonezja), Wietnamie i siedzibę główną w Dubaju (ZEA).
Top Address Real Estate
Emiraty Arabskie, Dubaj
Nieruchomości mieszkalne 87
Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się ostatnio poważnym miejscem turystycznym na Bliskim Wschodzie i przyciągają co roku tysiące inwestorów, którzy chcą umieścić swoje pieniądze w jednym z najszybciej rozwijających się krajów. Statystyki pokazują, że większość kapitału prywatnego jest inwes…
Al Wasayef Real Estate
Emiraty Arabskie, Dubaj
Nieruchomości mieszkalne 221
Al Wasayef nieruchomości jest firmą brokerską z siedzibą w UAE, która po raz pierwszy otworzyła swoje drzwi w 2015 roku. Wysoce udane przedsiębiorstwo specjalizujące się w nieruchomości i związanych z nimi działań w Emiratach Dubaju i Sharjah, Chociaż stosunkowo nowy na rynku, Al Wasayef szc…
Umed properties
Emiraty Arabskie, Dubaj
Rok założenia firmy 2013
Umed Properties jest wiodącą firmą z branży nieruchomości w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zapewniamy wysokiej jakości nieruchomości na sprzedaż i wynajem w Dubaju oraz kompleksowe usługi zarządzania nieruchomościami, które odpowiadają Twoim potrzebom. Niezależnie od tego, czy c…
PRO Silver
Tina Global Real Estate
Emiraty Arabskie, Dubaj
Rok założenia firmy 2022
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 54
TINA GLOBAL REAL ESTATE jest firmą pośrednictwa nieruchomości w Dubaju.Nasza agencja nieruchomości oferuje najlepsze możliwości inwestowania, zakupu i sprzedaży w tej ekscytującej metropolii.Spółka jest zarejestrowana w Dubai Real Estate Regulatory Agency (RERA). Nasz zespół to certyfikowani…
