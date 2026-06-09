Arbat Real Estate

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Międzynarodowa Agencja Nieruchomości Gold BUSINESS KAZAKHSTAN pracuje na rynku nieruchomości od 16 lat.Pracujemy w pełnej zgodności z KRAJOWYM STANDARdem REPUBLIKI KAZACHSTAN: PRAWNE USŁUGI ESTATE NA REALNYM RYNKU ESTAT.Firma specjalizuje się w sprzedaży nieruchomości komercyjnych i komercyj…
Agencja Miejska. Zapewnia wysokiej jakości usługi sprzedaży i zakupu nieruchomości, czy to skromny lub elitarny obiekt.Szerokie doświadczenie, certyfikowani specjaliści, baza danych z ekskluzywnymi obiektami.Pełne wsparcie prawne, bezpłatne konsultacje, wysoka jakość i efektywność.Indywidual…