Агентство недвижимости

LTD « Mardi House » to firma budowlana w Batumi, która z każdym rokiem zyskuje na popularności. Na rynku budowlanym i deweloperskim firma zajmuje osobną niszę, która jest szanowana zarówno przez klientów, jak i konkurentów. Koncentruje się głównie na budowie kompleksów mieszkalnych i domów hotelowych. « Mardi House » jest spółką zależną LTD « Mardi Holding », która z powodzeniem działa w różnych obszarach ( produkcja tytoniu, międzynarodowy transport lotniczy, produkcja żywności i wiele więcej ) dla 24 lata. Mardi Holding jest również dobrze znany poza Gruzją: firma ma partnerów biznesowych w Belgii, Białorusi, Rosji, Litwie, Ukrainie, Turcji i Holandii.