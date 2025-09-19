  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Агентство Мир Недвижимости, Александр

Агентство Мир Недвижимости, Александр

Białoruś, Witebsk
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
5 lat 9 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
agmir.by/
Nasi agenci w Białoruś
Vitaliy Gaffarov
Vitaliy Gaffarov
8 obiektów
Agencje w pobliżu
ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"
Białoruś, Brześć
Nieruchomości mieszkalne 1881 Nieruchomości komercyjne 98 Wynajem długoterminowy 59 Działki 137
Planujesz się przeprowadzić? Jesteśmy gotowi ci pomóc! Obecnie bardzo trudno znaleźć naprawdę dobrą nieruchomość, która spełni wszystkie podane wymagania. Często, ze względu na brak doświadczenia w nieruchomościach, można przegapić wartościowe opcje mieszkaniowe i być zadowoleni z optymalny…
Zostaw prośbę
7 этажей
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2017
Nieruchomości mieszkalne 543 Nieruchomości komercyjne 76 Wynajem długoterminowy 13 Działki 48
Agencja nieruchomości "7 Floors" specjalizuje się w sprzedaży i zakupie rynku nieruchomości pierwotnych i wtórnych, nieruchomości komercyjnych i podmiejskich, a także zapewnia wycenę nieruchomości i analizy. Wysoko wykwalifikowany personel agencji wspiera transakcje nieruchomości na wszystki…
Zostaw prośbę
Дианэст
Białoruś, Mińsk
Nieruchomości mieszkalne 95 Nieruchomości komercyjne 8 Wynajem długoterminowy 4 Działki 9
Группа компаний "Дианыст" - один иВ лидеров рынка недвижимости, более 25 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества. Все наши сотрудники - иксперты рынка, которые помогают клиентас решаты жилищные вопросы. Мы качественно и оперативно оказываес полный спектр…
Zostaw prośbę
Экспресснедвижимость-риэлт
Białoruś, Mińsk
Rok założenia firmy 2021
Nieruchomości mieszkalne 252 Nieruchomości komercyjne 8 Wynajem długoterminowy 10 Działki 42
EXPRESS REALT to zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem w działaniach związanych z nieruchomościami. Pomagamy naszym klientom zrobić bardzo ważny krok w życiu - sprzedać lub nabyć liczniki mieszkaniowe, nabyć działkę pod budowę ich domu w samym miejscu na przedmieściach, gdzie j…
Zostaw prośbę
МИР НЕДВИЖИМОСТИ ПРО
Białoruś, Mińsk
Nieruchomości mieszkalne 62 Nieruchomości komercyjne 8 Wynajem długoterminowy 1 Działki 2
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się