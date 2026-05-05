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Propriétées résidentielles à vendre en Bronx County, États-Unis

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maisons
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953 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 126 m²
Un projet unique dans la zone exclusive de Cancellada, sur le nouveau Golden Mile d'Estepona…
$570,669
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Ce nouveau développement est situé dans un quartier résidentiel de Mijas, entouré par de pre…
$338,069
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Maison de ville 4 chambres dans New York, États-Unis
Maison de ville 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 279 m²
Complexe fermé exclusif de seulement 16 villas jumelées, jumelées et détachées de style cont…
$970,726
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Alanya HomeAlanya Home
Penthouse 3 chambres dans New York, États-Unis
Penthouse 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 118 m²
Penthouse entièrement rénové de 118 m2 avec vue panoramique, proche de Mijas Golf Vivez une…
$641,268
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Nouvelle promotion d'appartements de haute qualité à Las Lagunas de Mijas conçus pour la vie…
$441,239
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 151 m²
Las Terrazas de Santa Maria Golf est situé à Elviria, Marbella Est, directement sur le parco…
$629,501
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GrekodomGrekodom
Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Nous offrons une occasion exclusive de vivre dans un environnement naturel incomparable, ave…
$347,108
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 153 m²
Découvrez un développement exclusif dans l'un des quartiers les plus privilégiés d'Estepona.…
$494,188
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Appartement 1 chambre dans New York, États-Unis
Appartement 1 chambre
New York, États-Unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Ce nouveau développement exclusif à Torremolinos se compose de deux bâtiments avec 1, 2, 3 e…
$395,350
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Un développement exclusif de seulement 18 propriétés et 4 locaux commerciaux à Las Lagunas, …
$397,704
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
Nouveau projet dans les collines au-dessus de Fuengirola offre propriétés spacieuses et lumi…
$823,529
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Villa 3 chambres dans New York, États-Unis
Villa 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 131 m²
Dans le charmant quartier de Torreblanca, à Fuengirola, Costa del Sol. Ces résidences exclus…
$694,216
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Bienvenue dans un complexe résidentiel exclusif où chaque détail a été soigneusement conçu p…
$435,356
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 249 m²
Un magnifique nouveau développement composé de 51 maisons avec 2, 3 et 4 chambres, qui compr…
$637,738
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nouveau développement situé au cœur de la Réserve de Higuerón. Il est idéalement situé entre…
$1,17M
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Appartement exclusif en front de mer – Los Boliches Situé au septième étage, cet élégant ap…
$776,581
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Nouveau développement qui est sur le fossé de déconnexion / connexion, une ligne fine qui sé…
$516,544
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Découvrez ce développement exclusif de 77 maisons développées sur la Costa del Sol, à Fuengi…
$982,069
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 139 m²
Bienvenue dans cette nouvelle promotion des appartements et penthouses du prestigieux New Go…
$822,470
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Situé entre les villes de Torremolinos et Fuengirola, Benalmadena est à seulement 20 minutes…
$828,353
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 83 m²
Ce nouveau développement est situé dans un quartier résidentiel de Mijas, entouré par de pre…
$343,687
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 171 m²
Le projet est situé dans la prestigieuse enclave entre le célèbre Marbella Club Golf Resort …
$811,880
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Appartement 1 chambre dans New York, États-Unis
Appartement 1 chambre
New York, États-Unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Située au cœur de Mijas Costa, Las Lagunas s'est imposée comme l'une des zones les plus dyna…
$301,925
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Appartement en front de mer à vendre – Premier emplacement à Fuengirola Une occasion rare d…
$529,487
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nouveau développement boutique de seulement 16 appartements modernes avec vue sur la mer à L…
$935,427
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
Ce nouveau développement est situé dans un quartier résidentiel de Mijas, entouré par de pre…
$368,029
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Nouveau développement dans un environnement naturel privilégié avec vue sur la baie d'Estepo…
$729,693
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Surface 100 m²
Nouveau développement qui offre des appartements avec 2,3- et 4 chambres. C'est un beau nouv…
$488,305
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce complexe exclusif offre 79 appartements lumineux et penthouses avec 2 et 3 chambres, à se…
$394,174
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 165 m²
Un magnifique nouveau développement composé de 51 maisons avec 2, 3 et 4 chambres, qui compr…
$588,319
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