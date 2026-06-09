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Loyer mensuel de immobiliers en Miami, États-Unis

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appartements
368
maisons
16
propriété commerciale
30
415 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
L'appartement est situé à Zabjelo, Iva Vizina Street, tous neufs, jamais emménagés, appartem…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
premier, dernier et dépôt
$765
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Un confortable appartement de deux chambres est disponible à la location au cœur de la ville…
$588
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Un studio LUXurious de 24 m2 est disponible à la location sur la rue Svetozara Markovića, da…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
62 m2, 2+1 entièrement meublé, tout neuf. Il y a une buanderie supplémentaire. Chauffage au …
$941
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Appartement d'une chambre à louer – Zagoric, bâtiment Zetagradnja Un appartement d'une chamb…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Un tout nouvel appartement de 65 m2 n'ayant jamais été occupé est à louer à Stari Aerodrom, …
$1,059
par mois
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Stan se nalazi u objektu sa 5 stanova. Ovaj veliki trosoban stan je u prizemlju objekta. Ima…
$1,765
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
$1,059
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Appartement deux chambres à louer – Ljubović/Zabjelo, idéal pour une famille Un appartement …
$882
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Location:Premier loyer,dernier et depozit(Pas d'animaux)
$1,177
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Appartement meublé d'une chambre d'une superficie de 51 m2. Équipé de chauffage au sol et de…
$706
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Appartement 1 Chambre à Louer – 47 m2 – Preko Morače, Podgorica Un appartement confortable e…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Le bâtiment Premier est connu pour son luxe et son excellent emplacement – un environnement …
$706
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Appartement wo-chambre à Central Point, 72 m2. L'appartement peut être meublé avec un lit et…
$1,118
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 49 m²
$588
par mois
T.V.A.
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Villa de 6 chambres dans Miami, États-Unis
Villa de 6 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 370 m²
Une maison d'une superficie de 370m2, sur un terrain de 1700m2, à Zabjelo, avec 6 chambres, …
$3,295
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Surface 53 m²
Appartement moderne de deux chambres à louer – City Kvart Un tout nouvel appartement de 53 m…
$882
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
$824
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Situé dans le centre même de Podgorica, ce spacieux appartement d'une chambre de 56m2 offre …
$647
par mois
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
$1,883
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
$471
par mois
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Appartement de luxe de trois chambres à louer – Central Point Un luxueux appartement de troi…
$1,588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Appartement d'une chambre au troisième étage d'un petit immeuble. Le bâtiment n'a pas d'asce…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
$471
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Anglais: L'étage supérieur d'une maison à deux appartements à Tološi (Barska Street) à Podgo…
$353
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Location:premier,dernier et dépôt
$706
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Un appartement confortable et joliment meublé de 1,5 chambre est disponible à la location da…
$529
par mois
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
$1,177
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
$529
par mois
T.V.A.
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