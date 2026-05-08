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Loyer mensuel de immobiliers en Floride, États-Unis

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Miami
410
411 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 45 m²
Un appartement non meublé d'une chambre de 45m2 est disponible à la location à Zagorič. Situ…
$470
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 50 m²
Un appartement de 50m2 est disponible à la location au troisième étage du bâtiment Milmedika…
$586
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
🏡 Appartement de studio à louer – Zabjelo, Podgorica💶 330 € / Mensuel📐 32 m2 ✨ Un studio de …
$387
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 45 m²
Un appartement de 45m2 entièrement meublé est disponible à la location à City Kej. L'apparte…
$469
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 50 m²
Un appartement d'une chambre de 50m2 est disponible à la location à Zagorič, dans un excelle…
$529
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 40 m²
Un appartement d'une chambre entièrement équipé de 40m2 est disponible à la location à Centr…
$586
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Location : Premier + dépôt
$412
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Appartement 1 Chambre à Louer – 47 m2 – Preko Morače, Podgorica Un appartement confortable e…
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
📍 Lieu: Ville kvart💶 Loyer mensuel: 600 € Un appartement moderne et entièrement meublé d'une…
$706
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Appartement spacieux et lumineux situé au cœur de la ville de Kvart. Il dispose de deux cham…
$1,294
par mois
T.V.A.
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villa de 5 chambres dans Miami, États-Unis
villa de 5 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 240 m²
Une maison de 240m2 est à louer sur un terrain de 650m2 dans le quartier Donja Gorica de Pod…
$1,765
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
$1,294
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
$824
par mois
T.V.A.
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Bureau 98 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 98 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 98 m²
À louer – espace de bureau entièrement meublé d'une superficie de 98m2, situé dans la région…
$2,353
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
$706
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Un appartement d'une chambre de 50 m2 est à louer à Momišići. L'appartement est situé au rez…
$1
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
$1,118
par mois
T.V.A.
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Propriété commerciale 282 m² dans Miami, États-Unis
Propriété commerciale 282 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 282 m²
Un espace commercial de 282 m2 est disponible à la location à Stari Aerodrom, Bâtiment Bemax…
$5,295
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
$565
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
$647
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
$447
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
$647
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
Un appartement d'une chambre de 35 m2 est disponible à la location à Stari Aerodrom, près du…
$471
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
$588
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Une chambre pour pur
$494
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
$765
par mois
T.V.A.
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Appartement 1 chambre dans Miami, États-Unis
Appartement 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Un appartement spacieux et luxueux de 95 m2 est disponible à la location au 4ème étage, situ…
$1,765
par mois
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Miami, États-Unis
Appartement 2 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 2
Surface 65 m²
Appartement spacieux et lumineux de deux chambres situé dans l'une des zones les plus désira…
$588
par mois
T.V.A.
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Villa de 6 chambres dans Miami, États-Unis
Villa de 6 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
$3,059
par mois
T.V.A.
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