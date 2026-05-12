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Propriétées résidentielles à vendre en Polk County, États-Unis

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Haines City
12
12 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Haines City, États-Unis
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Appartement 3 chambres
Haines City, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Ce bien conçu 3 chambres, 2,5 salles de bains maison de ville offre 1748 pieds carrés d'espa…
$289,000
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Appartement 5 chambres dans Haines City, États-Unis
Appartement 5 chambres
Haines City, États-Unis
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 331 m²
La phase III présente la collection Executive, la version la plus attendue de Balmoral Resor…
$580,000
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Appartement 6 chambres dans Haines City, États-Unis
Appartement 6 chambres
Haines City, États-Unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 347 m²
La phase III de Balmoral Resort présente la collection Executive, une sélection de 5 à 6 cha…
$620,000
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AdriastarAdriastar
Appartement 6 chambres dans Haines City, États-Unis
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Haines City, États-Unis
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 347 m²
La phase III de Balmoral Resort présente la collection Executive, une sélection de 5 à 6 cha…
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Appartement 2 chambres dans Haines City, États-Unis
Appartement 2 chambres
Haines City, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Cette maison de ville bien conçue de 2 chambres à coucher, 2 salles de bains offre 1 407 pie…
$265,000
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Appartement 5 chambres dans Haines City, États-Unis
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MontbelMontbel
Appartement 2 chambres dans Haines City, États-Unis
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Appartement 3 chambres dans Haines City, États-Unis
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Surface 162 m²
Ce bien conçu 3 chambres, 2,5 salles de bains maison de ville offre 1748 pieds carrés d'espa…
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Appartement 3 chambres dans Haines City, États-Unis
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Haines City, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Ce bien conçu 3 chambres, 2,5 salles de bains maison de ville offre 1748 pieds carrés d'espa…
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