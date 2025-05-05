  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT

Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT

Miami, États-Unis
depuis
$1,819
;
10
Laisser une demande
ID: 28668
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica. Structure: Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces. First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. The house is located in an excellent location, near all the amenities necessary for everyday life - near the elementary school "Dragisa Ivanovic". It is rented out for a long period of time, with a mandatory deposit in the amount of one month's rent! Petar Abramovic - real estate agent.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, États-Unis
depuis
$152,569
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$645,486
Chalet Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$305,139
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Vous regardez
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$1,819
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Charming country house of 128m2, Lekići
Chalet Charming country house of 128m2, Lekići
Chalet Charming country house of 128m2, Lekići
Chalet Charming country house of 128m2, Lekići
Chalet Charming country house of 128m2, Lekići
Afficher tout Chalet Charming country house of 128m2, Lekići
Chalet Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, États-Unis
depuis
$1,643
A 128m2 house for rent in the town of Lekići village (an 8-minute drive from Capital Plaza). It is located on a plot of 4,000 m2. It has a three-bedroom structure and is fully equipped. The house is furnished with style and taste. It is located in the immediate vicinity of the confluence o…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Afficher tout Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
For sale a house with an area of 200 m2, in Donji Kokoti, built on a plot of 1200 m2. The house has four bedrooms. It is for sale furnished. Next to it there is a summer house with an area of 40 m2, and in the yard there is a swimming pool 8 x 4 m in size. The yard is fenced, and there is a …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications