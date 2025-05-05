  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Chalet Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj

Chalet Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj

Miami, États-Unis
depuis
$152,569
;
10
Laisser une demande
ID: 28796
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Two houses for sale on Ada Bojana. The large house has 125 square meters, and the small one has 65 square meters. Terraces are not included in that square footage. The price of a large house is 80,000 EUR, while the price of a small house is 50,000 EUR.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$1,819
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$246,458
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
Vous regardez
Chalet Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, États-Unis
depuis
$152,569
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Afficher tout Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$645,486
Prodaje se luksuzna kuća, u zatvorenom naselju sa pogledom na more u Zelenom pojasu, u Baru. * Površina zemljišta: 300m2 * Površina kuće: 150m2 * 3 spavaće sobe * 2 kupatila * 2 svlačionice * Bazen * Grijani podovi u svim prostorijama sa individualnim upravljačkim modulima. * Inverter klima…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,526
Izdaje se lijepo opremljena trosobna kuca, povrsine 135m2, na placu od 600m2, u naselju Murtovina, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Kuca se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke. …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Afficher tout Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$146,701
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dv…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications