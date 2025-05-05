  1. Realting.com
  Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti

Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti

Miami, États-Unis
$533,993
10
ID: 28746
Dernière actualisation: 01/10/2025

  Pays
    États-Unis
  État
    Floride
  Région
    Comté de Miami-Dade
  Ville
    Miami

For sale a house with an area of 200 m2, in Donji Kokoti, built on a plot of 1200 m2. The house has four bedrooms. It is for sale furnished. Next to it there is a summer house with an area of 40 m2, and in the yard there is a swimming pool 8 x 4 m in size. The yard is fenced, and there is a parking space for 6 to 8 cars.

Chalet Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$645
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$146,701
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Chalet Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$305,139
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, États-Unis
depuis
$305,139
A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is comple…
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people
Chalet Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chalet Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chalet Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chalet Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chalet Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chalet Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,291
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje vel…
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
