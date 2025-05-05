  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Miami, États-Unis
depuis
$164,306
;
8
Laisser une demande
ID: 28441
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju kuća Krimovice na svega 8 km od Budve, u neposrednoj blizini plaža Jaz, Ploče i Trsten. 📍 Lokacija: Krimovica, opština Kotor; 🏖 Udaljenost od mora: nekoliko minuta vožnje do najpoznatijih plaža. Struktura kuće: 🏠 Prizemlje (50 m²): Ulazni prostor – 11,3 m² Kuhinja s trpezarijom – 18,4 m² Kupatilo – 4,5 m² Spavaća soba – 12 m² Hodnik – 4 m² 🏠 Sprat (potkrovlje) – 26,5 m² Kuća je izgrađena 2018. godine i nedavno renovirana korišćenjem materijala visoke kvalitete. Potpuno je opremljena svim neophodnim kućanskim aparatima. U sklopu objekta nalazi se i vinski podrum. 📐 Površina placa: 170 m² 🌿 Dvorište: uređen vrt sa pejzažnim dizajnom 🅿 Parking: kameno popločano parking mjesto 🔖 Legalizacija: Objekat trenutno nije legalizovan, ali je kompletna dokumentacija predata na vrijeme. Legalizacija je u toku, a status cijene je formiran u skladu s trenutnim stanjem. Napominjemo da u ovom dijelu naselja još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP).

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$645,486
Chalet Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$305,139
Vous regardez
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Miami, États-Unis
depuis
$184,257
The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Afficher tout Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chalet House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$1,819
Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica. Structure: Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces. First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. T…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$184,257
Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na plac…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications