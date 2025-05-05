Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Na prodaju kuća Krimovice na svega 8 km od Budve, u neposrednoj blizini plaža Jaz, Ploče i Trsten.
📍 Lokacija: Krimovica, opština Kotor;
🏖 Udaljenost od mora: nekoliko minuta vožnje do najpoznatijih plaža.
Struktura kuće:
🏠 Prizemlje (50 m²):
Ulazni prostor – 11,3 m²
Kuhinja s trpezarijom – 18,4 m²
Kupatilo – 4,5 m²
Spavaća soba – 12 m²
Hodnik – 4 m²
🏠 Sprat (potkrovlje) – 26,5 m²
Kuća je izgrađena 2018. godine i nedavno renovirana korišćenjem materijala visoke kvalitete. Potpuno je opremljena svim neophodnim kućanskim aparatima. U sklopu objekta nalazi se i vinski podrum.
📐 Površina placa: 170 m²
🌿 Dvorište: uređen vrt sa pejzažnim dizajnom
🅿 Parking: kameno popločano parking mjesto
🔖 Legalizacija: Objekat trenutno nije legalizovan, ali je kompletna dokumentacija predata na vrijeme. Legalizacija je u toku, a status cijene je formiran u skladu s trenutnim stanjem. Napominjemo da u ovom dijelu naselja još uvijek nije usvojen Detaljni urbanistički plan (DUP).
Localisation sur la carte
Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour