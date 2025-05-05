  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Chalet Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$2,347
;
10
ID: 28570
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja. Karakteristike nekretnine: Površina kuće: 330m² Površina placa: 1000m² Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, 4 spavaće sobe, prostrano kupatilo i 2 toaleta. Terase: 3 terase sa prelijepim pogledom. Dodatni prostori: 2 garaze, podrum. Letnjikovac: Površina 45m², savršen za opuštanje i druženja. Kapija: Daljinsko otvaranje za lakši pristup. Ostale karakteristike: Sistem za navodnjavanje, uredno održavan plac. Kuća je idealna za porodice ili ljude koji žele uživati u mirnom okruženju, sa svim pogodnostima modernog života. Prostrano dvorište, odlična lokacija i kvalitetna izgradnja čine ovu nekretninu savršenim izborom za vaš novi dom. Izdaje se na duzi vremenski period (minimum dvije godine), uz obavezan depozit u visini kirije! 

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Posez toutes vos questions
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
