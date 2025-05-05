  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$1,526
;
10
Laisser une demande
ID: 28568
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se lijepo opremljena trosobna kuca, povrsine 135m2, na placu od 600m2, u naselju Murtovina, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Kuca se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke. Dobro je povezana sa glavnim saobraćajnicama i nalazi se u blizini svih sadržaja neophodnih za život. Izdaje se na duzi vrmeneski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Chalet Kuća 350 m² na Izdavanje – Zlatica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,819
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$184,257
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Vous regardez
Chalet Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,526
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Afficher tout Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$146,701
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dv…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$184,257
Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na plac…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Na prodaju kuća površine 200 m2, u Donjim Kokotima, sagrađena na placu od 1200 m2. Kuća ima četiri spavaće sobe. Prodaje se namještena. Pored kuće nalazi se ljetnjikovac površine 40 m2,  a u dvorištu je bazen 8 x 4 m. Dvorište je ograđeno , a u njemu se nalazi parking prostor za 6 do 8 automobila
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications