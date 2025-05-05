  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Chalet Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$645
;
8
ID: 28560
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

English English
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se na trecem spratu stambene zgrade koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
JEDINSTVENA PRILIKA 🌊 Na najljepšoj lokaciji u Herceg Novom, u Njegoševoj ulici, prodaje se kuća od 100m2 i apartman od 30m2. Stan ima dvije terase i dvorište od 375m2 kao i jaccuzi za osam osoba. U sklopu cijene su uključena i dva parking mjesta u Zoni 1
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$352,083
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvi…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni bora…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
