Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

  2. États-Unis
  3. Miami
  Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT

Miami, États-Unis
depuis
$998
;
10
ID: 28658
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split system. It is located in a newly built building with an elevator and a regularly maintained entrance. The rental price includes a private parking space. The apartment is available for long-term rent with a required deposit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
