  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$144,354
;
9
Laisser une demande
ID: 28661
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se stan od 61m na prvom spratu manje stambene zgrade na Zabjelo. Stan se nalazi u mirnoj ulici Romanovih, ima svoje dvorište i parking mjesta ispred zgrade. Ima dvje spavaće sobe, odvjenu kuhinju sa trpezarijom, toalet i dvije terase.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Miami, États-Unis
depuis
$117,361
Quartier résidentiel Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, États-Unis
depuis
$275,212
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, États-Unis
depuis
$2,934
Quartier résidentiel Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$129,097
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,934
U samom jezgru Gorice C prodaje se manja stambena zgrada na tri etaže i tri stana. Kvadratura stana u prizemlju je 89.54m2, dok su stanovi na prvom spratu i mansardi od 93.34m2. Po strukturi stanovi su dvosobni, sjajno uređeni sa velikim terasa. Oko zgrade nalazi se dvorište od 200m2. Stanov…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza modera…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications