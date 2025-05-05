  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom

Quartier résidentiel Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom

Miami, États-Unis
depuis
$164,306
;
10
Laisser une demande
ID: 28817
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped. It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner. On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for use. The building is located in a cul-de-sac, which guarantees a high degree of privacy. There are several parking spaces in front.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$469
Quartier résidentiel Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Miami, États-Unis
depuis
$519,910
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$232,375
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$352
Quartier résidentiel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Miami, États-Unis
depuis
$3,204
Vous regardez
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$763
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, u strogom centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   U okolini se nalazi javni parking.Lokacija stana je veoma atraktivna, u str…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$154,917
Prodaje se namješten trosoban stan sa malom galerijom na četvrtom katu zgrade (bez lifta). Stan ima veliku terasu sa otvorenim pogledom i dvoetažne je strukture. Ima odvojenu kuhinju, veliki dnevni boravak i jedno kupatilo. Ispred zgrade postoji nekoliko parkirnih mjesta.
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$184,844
Prodaje se namješten, nov dvosoban stan u Igalu, na 300 m od mora. Stan je površine 55 m2, ima dvije terase, i nalazi se na drugom spratu zgrade. U neposrednoj blizini biće izgrađena nova autobuska stanica, čiji je završetak planiran do početka ljetnje turističke sezone 2025. godine. Takođe …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications