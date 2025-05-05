  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  Quartier résidentiel Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$2,113
;
9
ID: 28846
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Odlično koncipiran stan i uređen sa krajnjim stilom, nalazi se na IV spratu zgrade. Izuzetno prostran, otvorenog pogleda, ovaj stan ima i jedno garažno mjesto. Spreman za useljenje odmah.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,113
