Quartier résidentiel Two bedroom apartment in Igalo

Miami, États-Unis
$184,844
ID: 28744
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

A furnished, new two bedroom apartment for sale in Igalo, 300 m from the sea. The apartment is 55 m2, has two terraces, and is located on the second floor of the building. A new bus station is going to be built in the immediate vicinity, which is planned to be completed by the beginning of the summer tourist season in 2025. It is also planned to build an Olympic swimming pool with all the accompanying facilities, a few minutes' walking distance from the apartment.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
