  4. Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

depuis
$1,174
8
ID: 28564
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza moderan i elegantan ambijent.  Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a u cijenu je ukljuceno i jedno parking mjesto u garazi. Stan nije pet friendly! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Na prodaju namješten stan u naselju Momišići. Stan ima 125m2, koncipiran je kao duplex i prodaje se namješten. Nalazi se na 4. spratu zgrade koja ima lift i čiji ulaz se redovno održava. Stan je orjentisan istočno, osvijetljen je i prostran
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$939
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 80m2, na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan posjeduje i sopstveno dvoriste, povrsine 130m2, koje je ogradjeno. …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prizemlju privatne kuce, u Zagoricu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke - u blizini svih sadrzaja neophodnih z…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
