  4. Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building

Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building

Miami, États-Unis
depuis
$4,108
ID: 28830
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

