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Maison de ville Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,11M
;
17
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ID: 34966
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Adresse
    Jebel Ali Lahbab Road

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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SANCTUAIRE SOBHA – COMMUNAUTÉ LUXURY VILLA

Une villa de maître historique à faible densité par Sobha Realty conçue pour l'intimité, la verdure et la valeur à long terme.

📍 Route de Lahbab avec accès direct à Al Ain Road
🌿 37,5 millions de pi2 communauté principale centrée autour des lagunes cristallines et des espaces verts étendus.

📍 Lieu principal

• 20 minutes de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï
• 25-30 minutes des aéroports internationaux de Dubaï
• Accès rapide aux grandes autoroutes reliant tous les quartiers clés de Dubaï

🌊 Maîtrise des équipements communautaires

• Lagunes en cristal de 6 KM
• 22 KM piste cyclable
• Voie de jogging 9 KM
• Corridors verts paysagers et parcs ouverts
• Plus de 50 000 arbres dans le plan directeur
• Planification communautaire favorable aux piétons
• Écoles au sein de la communauté
• L'hôpital multispécialisé au sein de la communauté
• Espaces de jeux pour enfants et parcs familiaux

🏘 Clusters & Types d'unités

Brooks & Verts

• Villas de jardin 4BR (Maisons de ville)
• Maison-ville semi-détachée 5BR
(Twin Villas / Villas de cour)

Saules

• Villas de jardin 4BR (Maisons de ville)

Groves – Groupe Premium

• 4, 5 et 6BR Villas autonomes
Ultra faible densité avec une intimité et une exclusivité maximales.

📊 Plan de paiement

60% en construction
40 % à l'achèvement

📅 Fin : août 2029

🎯 Pourquoi investir dans le Sanctuaire Sobha ?

✅ Lagune-la communauté de villa avec la vie axée sur la nature
✅ Villas de jardin à une rangée assurant l'intimité et des vues ouvertes
✅ Segmentation claire des produits par grappe
✅ Écoles et hôpitaux dans la communauté
✅ Stock limité avec forte demande de l'utilisateur final
✅ Idéal pour les familles, les acheteurs et les investisseurs à long terme

🏙 Appartements – Bientôt

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Maison de ville
Surface, m² 228.5
Prix ​​par m², USD 4,868
Prix ​​de l'appartement, USD 1,11M

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
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