Maison de ville Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

SANCTUAIRE SOBHA – COMMUNAUTÉ LUXURY VILLA

Une villa de maître historique à faible densité par Sobha Realty conçue pour l'intimité, la verdure et la valeur à long terme.

📍 Route de Lahbab avec accès direct à Al Ain Road

🌿 37,5 millions de pi2 communauté principale centrée autour des lagunes cristallines et des espaces verts étendus.

📍 Lieu principal

• 20 minutes de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï

• 25-30 minutes des aéroports internationaux de Dubaï

• Accès rapide aux grandes autoroutes reliant tous les quartiers clés de Dubaï

🌊 Maîtrise des équipements communautaires

• Lagunes en cristal de 6 KM

• 22 KM piste cyclable

• Voie de jogging 9 KM

• Corridors verts paysagers et parcs ouverts

• Plus de 50 000 arbres dans le plan directeur

• Planification communautaire favorable aux piétons

• Écoles au sein de la communauté

• L'hôpital multispécialisé au sein de la communauté

• Espaces de jeux pour enfants et parcs familiaux

🏘 Clusters & Types d'unités

Brooks & Verts

• Villas de jardin 4BR (Maisons de ville)

• Maison-ville semi-détachée 5BR

(Twin Villas / Villas de cour)

Saules

• Villas de jardin 4BR (Maisons de ville)

Groves – Groupe Premium

• 4, 5 et 6BR Villas autonomes

Ultra faible densité avec une intimité et une exclusivité maximales.

📊 Plan de paiement

60% en construction

40 % à l'achèvement

📅 Fin : août 2029

🎯 Pourquoi investir dans le Sanctuaire Sobha ?

✅ Lagune-la communauté de villa avec la vie axée sur la nature

✅ Villas de jardin à une rangée assurant l'intimité et des vues ouvertes

✅ Segmentation claire des produits par grappe

✅ Écoles et hôpitaux dans la communauté

✅ Stock limité avec forte demande de l'utilisateur final

✅ Idéal pour les familles, les acheteurs et les investisseurs à long terme

🏙 Appartements – Bientôt