Maison de ville Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

SANCTUAIRE SOBHA – COMMUNAUTÉ LUXURY VILLA
Une villa de maître historique à faible densité par Sobha Realty conçue pour l'intimité, la verdure et la valeur à long terme.
📍 Route de Lahbab avec accès direct à Al Ain Road
🌿 37,5 millions de pi2 communauté principale centrée autour des lagunes cristallines et des espaces verts étendus.
📍 Lieu principal
• 20 minutes de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï
• 25-30 minutes des aéroports internationaux de Dubaï
• Accès rapide aux grandes autoroutes reliant tous les quartiers clés de Dubaï
🌊 Maîtrise des équipements communautaires
• Lagunes en cristal de 6 KM
• 22 KM piste cyclable
• Voie de jogging 9 KM
• Corridors verts paysagers et parcs ouverts
• Plus de 50 000 arbres dans le plan directeur
• Planification communautaire favorable aux piétons
• Écoles au sein de la communauté
• L'hôpital multispécialisé au sein de la communauté
• Espaces de jeux pour enfants et parcs familiaux
🏘 Clusters & Types d'unités
Brooks & Verts
• Villas de jardin 4BR (Maisons de ville)
• Maison-ville semi-détachée 5BR
(Twin Villas / Villas de cour)
Saules
• Villas de jardin 4BR (Maisons de ville)
Groves – Groupe Premium
• 4, 5 et 6BR Villas autonomes
Ultra faible densité avec une intimité et une exclusivité maximales.
📊 Plan de paiement
60% en construction
40 % à l'achèvement
📅 Fin : août 2029
🎯 Pourquoi investir dans le Sanctuaire Sobha ?
✅ Lagune-la communauté de villa avec la vie axée sur la nature
✅ Villas de jardin à une rangée assurant l'intimité et des vues ouvertes
✅ Segmentation claire des produits par grappe
✅ Écoles et hôpitaux dans la communauté
✅ Stock limité avec forte demande de l'utilisateur final
✅ Idéal pour les familles, les acheteurs et les investisseurs à long terme
🏙 Appartements – Bientôt