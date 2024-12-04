Complexe résidentiel Carmel Residences

Carmel Residences est un complexe de boutiques moderne dans le centre de JVC par Uniestate Properties!



Carmel Residences est un nouveau projet résidentiel moderne du développeur Uniestate Properties, situé au cœur du prestigieux Jumeirah Village Circle (JVC). Le complexe est fait dans le format de bâtiments de boutique, combinant une architecture élégante, l'intimité et des normes élevées de confort.



Chaque résidence est conçue pour répondre aux exigences modernes de confort:

- planification réfléchie,

- finitions de haute qualité,

- appareils intégrés,

- les cuisines fonctionnelles,

Grandes fenêtres et intérieurs agréables et lumineux.



Infrastructure et installations:

Carmel Residences offre aux résidents un large éventail d'équipements typiques des projets de classe confort de nouvelle génération:



- deux piscines, y compris des options pour les personnes à mobilité réduite,

- centre de fitness moderne,

- réception et conciergerie,

- parking sécurisé,

- politique favorable aux animaux de compagnie,

- zones de loisirs et territoire paysager.



Le complexe crée un environnement confortable pour les familles, les jeunes professionnels et les investisseurs à la recherche de lots liquides dans JVC.



Emplacement et environnement:

En raison de son emplacement dans le centre de JVC, les résidents ont accès à l'infrastructure développée du quartier:



2 minutes à pied du parc et des supermarchés les plus proches

10 minutes de cafés, restaurants, écoles et une clinique médicale

- réseau de transport pratique avec un accès rapide à Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road.



Temps de déplacement vers les points clés de la ville:



30 minutes pour les aéroports DXB et DWC

15-20 minutes pour Dubai Marina, Dubai Hills et le centre commercial des Emirats.



Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation de Carmel Residences, explorer les aménagements et choisir la meilleure option pour vivre ou investir dans une zone JVC dynamique.