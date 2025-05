Complexe résidentiel New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE

Bay Grove Residences est un projet résidentiel unique, vous offrira le style de vie exceptionnel en bord de mer. Ici, tout le monde trouvera quelque chose pour lui : des promenades tranquilles le long de l'eau aux sports nautiques passionnants. Les appartements élégants dans quatre bâtiments résidentiels vous offrent la possibilité de profiter de la vie entourée par la nature.

Des appartements spacieux avec 103 chambres et des duplex de luxe et des penthouses avec 4 chambres sont disponibles. Chaque appartement est pensé au dernier détail, et les intérieurs élégants permettent de créer l'atmosphère du confort de la maison. Les fenêtres au plafond remplissent l'espace de lumière naturelle, et les terrasses privées deviennent l'endroit idéal pour la détente et le divertissement. Les cuisines spacieuses sont équipées d'appareils modernes.

Le complexe dispose de nombreuses commodités. Le clubhouse et le salon de zone offrent un endroit confortable pour la communication et les réunions avec les voisins. Les aires de jeux pour enfants comprennent des espaces intérieurs et extérieurs, qui aideront vos enfants à se développer et à passer un bon moment tous les jours. Il y a également des équipements pour les activités, comme un centre de fitness et des zones de yoga. Vous pourrez profiter des zones de barbecue spécialement équipées, passer votre temps à la plage, marcher le long de la promenade pittoresque ou simplement vous détendre près de la piscine à débordement avec vue panoramique sur la mer. Baie Grove Résidences est un nouveau style de vie, où chaque jour vous donne de nouvelles émotions.

Équipements

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux et salles de jeux pour enfants

jardins

centre de fitness

Sécurité 24 heures sur 24

zones de coworking et de divertissement

Espace barbecue

jogging et pistes cyclables

accès à la plage

clubhouse

Plan de paiement - 70/30.

Achèvement - septembre 2028.

Installations et équipement dans la maison

Sans meubles, mais avec appareils

Emplacement et infrastructure à proximité

Ce complexe prestigieux est situé sur les rives pittoresques, où l'énergie urbaine s'harmonise harmonieusement avec l'atmosphère de la vie en bord de mer. Dubaï Les îles sont la véritable perle, située à quelques kilomètres du centre de Dubaï. Les îles offrent plus de 50 kilomètres de la promenade pittoresque avec du sable blanc neige. De nouveaux ponts, comme le pont Infinity, assurent un accès facile à la vie culturelle urbaine, vous permettant de rester en contact avec son histoire et son énergie. C'est un endroit, où la nature rencontre des équipements modernes: des parcs spacieux, de merveilleux terrains de golf et des équipements pour toute la famille créent l'atmosphère unique, qui vous fera oublier la vie quotidienne.