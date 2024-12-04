Complexe résidentiel Creek Haven

Creek Haven est un complexe résidentiel moderne situé à Emaar dans le port de Dubai Creek.
Creek Haven est un nouveau projet du développeur Emaar, situé dans la prestigieuse région de Dubai Creek Harbour. Le complexe comprend un niveau souterrain, rez-de-chaussée, trois niveaux de podium et trente étages résidentiels. La collection dispose d'appartements avec 1, 2 et 3 chambres. La date limite est Q1/2030.
Les avantages du complexe:
- façades modernes qui s'intègrent harmonieusement dans le paysage environnant;
- Vue sur le parc, Burj Khalifa et le centre ville de Dubaï
- Intérieurs dans une palette calme lumineuse avec textures douces pour un séjour confortable;
- Espaces spacieux et réfléchis pour un repos et une vie confortables.
L'infrastructure du complexe:
Piscine Infiniti avec vue spectaculaire;
- Zone de jeux pour enfants et piscine pour enfants;
- Salle de gym et de fitness;
- Cour pour jouer au paddle et au ping-pong;
- Des espaces de yoga et un espace pique-nique et barbecue;
- Aire de loisirs près de la piscine et de l'espace public;
- Sentiers pédestres et zones récréatives.
Emplacement et avantages de la zone
Creek Haven est situé dans le port de Dubai Creek, avec un accès facile aux points clés de la ville:
- Mina Rashid - 5 minutes.
Côte de Jumeirah – 10 minutes
Le souq d'or et le centre-ville de Dubaï – 15 minutes
Aéroport international de Dubaï – 10 minutes
Aéroport Al Maktoum - 40 minutes.
Contactez-nous pour obtenir des conseils personnels et calculer le coût d'achat d'appartements à Creek Haven.