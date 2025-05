Complexe résidentiel New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE

Azizi Milan est une incarnation architecturale de la vie milanaise, où chaque élément est plein d'esthétique, d'attention aux détails et de haut niveau de confort. Le projet mélange harmonieusement le rythme moderne de la mégapole avec la sérénité des jardins verts. Le complexe est entouré de restaurants confortables, promenades avec boutiques. Les fenêtres des résidences ouvrent une vue magnifique sur le canal pittoresque.

Ici, vous pouvez choisir une résidence, idéale pour votre style de vie - que ce soit un studio confortable ou un appartement avec 1-3 chambres.

Les intérieurs des résidences à Azizi Milan sont pensés au dernier détail: finition raffinée, vues panoramiques, combinaison de style moderne et ombres du style classique italien. Tout montre le goût et le statut ici. Et à l'extérieur, vous êtes attendu par une infrastructure pensée. Chaque bâtiment dispose de piscines, saunas et jacuzzis, chambres multifonctionnelles et salles de jeux, créant un espace salon privé directement à la maison. Le pittoresque canal, les jardins botaniques et paysagers, ainsi que les espaces barbecue et cinémas avec des espaces lounge - tout est pensé au dernier détail pour votre plaisir. Pour les familles, il y a des terrains de jeux pour enfants, des jardins d'enfants, des crèches et une école. Pour le mode de vie actif, il ya des centres de fitness, et pour le travail - les centres d'affaires et les bureaux. Et tous ces sont parmi la nature pittoresque, restaurants, cafés confortables et le sentiment de style absolu et d'harmonie.

piscines

sauna et jacuzzi

chambres multifonctionnelles

cinéma

jardin botanique

Espace barbecue

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement: 60/40

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé dans l'une des zones les plus recherchées et prospectives de la ville, avec un potentiel d'investissement élevé. Des points de repère tels que IMG Worlds of Adventure et Global Village sont à proximité, et un accès pratique aux autoroutes clés (E311 et D54) assure une accessibilité facile au transport partout à Dubaï. C'est un endroit où se trouvent des quartiers résidentiels de luxe, des hôtels haut de gamme, des cliniques, des écoles et des garderies.