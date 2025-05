Appartement dans un nouvel immeuble EMAAR Altan at Creek Harbour

AVENIR DE LA VIE DE L'EAU Dubai Creek Harbour est une enclave unique en bord de mer où le luxe contemporain, la nature sereine et la créativité se réunissent. Avec une architecture frappante, des vues panoramiques sur l'eau et le sanctuaire faunique serein Ras Al Khor, il offre un mélange dynamique de culture, de commerce et de tranquillité – façonnant l'avenir de la vie urbaine. Profitez de promenades de détail exclusives, détendez-vous au bord de l'eau, ou plongez-vous dans des centres culturels dynamiques, tous à portée de votre porte.

Cluster ruisseau / portail vert

*Prime la plupart de l'emplacement

A quelques minutes du centre-ville, de l'aéroport et éventuellement de DIFC et de cheikh zaid (quand la connectivité à la baie d'affaires serait fait )

*Dans 3,5 ans, nous aurons une connectivité de métro à l'intérieur de la communauté et augmenterons la valeur de la communauté

*La tour d'avenir et le centre commercial auront beaucoup d'impact sur l'appréciation

*Green gate district - seulement 5 bâtiments dans ce quartier ( autre district avec même zone - district de plage de ruisseau a plus de 14 projets )

* Le quartier de la porte verte a un parc massif - 47,947 Sqm dans la zone ( avec 17 commodités environ )

*Ce cluster aura la première école de Dubai creek Harbour

* De tous les clusters lancés jusqu'à présent, celui-ci aura un maximum de verdure et d'espace ouvert

La vie à Altan est une escapade heureuse, où le ruisseau brille, le ciel de la ville inspire, et la nature vous invite à vous détendre. Glissez dans des eaux calmes, flânez dans des promenades animées et trouvez la paix dans des jardins luxuriants. Chez Altan, la maison est plus qu'un lieu, c'est une expérience.

Équilibre travail, jeu et repos Chez Altan, tout ce dont vous avez besoin est à quelques instants : espaces verts, écoles, boutiques, et plus encore, le tout à portée de main pour un style de vie connecté.

Conçu pour le mouvement, conçu pour les moments à Green Gate, chaque détail est conçu pour votre confort et votre bien-être. Restez actif au gymnase et au terrain multisports, détendez-vous près de la piscine ou profitez de pelouses vertes et d'espaces de jeux en famille. Que vous soyez l'hôte d'amis au BBQ, jouer à un jeu décontracté de badminton, ou simplement vous tremper dans un environnement tranquille, la vie ici est conçue pour la vivacité et la détente.

Développeur de mode de vie mondial Leader mondial de l'immobilier, l'EMAAR s'est développé au fil des ans pour devenir le plus grand promoteur immobilier en Chine. Vous investirez avec l'une des marques les plus appréciées du monde*.