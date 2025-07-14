Complexe résidentiel Motor City

Un complexe résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Dubai Motor City, composé de trois tours reliées par un énorme podium. Le projet incarne l'idée d'un monde séparé où vous pourrez échapper au chaos de la vie urbaine, un espace de luxe et de confort où vous trouverez tout ce que vous désirez. Vivez un niveau de confort inégalé avec une infrastructure de première classe à distance de marche.

Le complexe a une variété d'offres pour chaque besoin: Nagez dans la piscine comme si vous étiez dans une station balnéaire, flânez dans les jardins aménagés et faites de l'exercice dans le centre de fitness de pointe. Le complexe est situé au cœur du quartier. La station de métro Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Qudra Road sont à proximité, ce qui facilite l'accès aux principaux points d'intérêt de Dubaï.

Le complexe propose des appartements clés en main:

1 chambre à partir de 50 m2 / Prix à partir de 267.000 $

1.5 chambres à partir de 59 m2 / Prix à partir de 316,500 $

2 chambres à partir de 91 m2 / Prix à partir de 482 500 $

Infrastructure complexe :

Grande piscine

Piscine pour enfants

Terrasses avec chaises longues près de la piscine

Aire de jeux d'eau

Jacuzzi et plage

Aqua Aerobics & Polo Eau

Zones de barbecue

Clubhouse

Squash, badminton et courts de tennis padel

Cours de volleyball

Cour de basketball

Pétanque

Jardin paysager

Espaces de yoga et de méditation

Espace d'entraînement extérieur

pelouse et jardin avec hamacs

Tables de ping-pong

Des échecs géants



Moteur de Dubaï Ville, située au cœur de Dubaï, est une communauté dynamique connue pour son accent sur le sport automobile et le style de vie automobile. Il est conçu pour être un mélange d'installations récréatives, résidentielles, commerciales et récréatives. Dans l'ensemble, le quartier offre un style de vie unique axé sur le sport automobile et la culture automobile, ce qui en fait une destination attrayante pour les résidents et les visiteurs passionnés par les voitures et les courses.