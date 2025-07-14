  1. Realting.com
  Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel Motor City

Complexe résidentiel Motor City

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$267,000
BTC
3.1759118
ETH
166.4631182
USDT
263 978.7630568
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
11
ID: 32969
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/12/2025

Emplacement

  Pays
    Émirats arabes unis
  État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    46

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Un complexe résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Dubai Motor City, composé de trois tours reliées par un énorme podium. Le projet incarne l'idée d'un monde séparé où vous pourrez échapper au chaos de la vie urbaine, un espace de luxe et de confort où vous trouverez tout ce que vous désirez. Vivez un niveau de confort inégalé avec une infrastructure de première classe à distance de marche.

Le complexe a une variété d'offres pour chaque besoin: Nagez dans la piscine comme si vous étiez dans une station balnéaire, flânez dans les jardins aménagés et faites de l'exercice dans le centre de fitness de pointe. Le complexe est situé au cœur du quartier. La station de métro Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Qudra Road sont à proximité, ce qui facilite l'accès aux principaux points d'intérêt de Dubaï.

Le complexe propose des appartements clés en main:

  • 1 chambre à partir de 50 m2 / Prix à partir de 267.000 $
  • 1.5 chambres à partir de 59 m2 / Prix à partir de 316,500 $
  • 2 chambres à partir de 91 m2 / Prix à partir de 482 500 $

Infrastructure complexe :

  • Grande piscine
  • Piscine pour enfants
  • Terrasses avec chaises longues près de la piscine
  • Aire de jeux d'eau
  • Jacuzzi et plage
  • Aqua Aerobics & Polo Eau
  • Zones de barbecue
  • Clubhouse
  • Squash, badminton et courts de tennis padel
  • Cours de volleyball
  • Cour de basketball
  • Pétanque
  • Jardin paysager
  • Espaces de yoga et de méditation
  • Espace d'entraînement extérieur
  • pelouse et jardin avec hamacs
  • Tables de ping-pong
  • Des échecs géants

Moteur de Dubaï Ville, située au cœur de Dubaï, est une communauté dynamique connue pour son accent sur le sport automobile et le style de vie automobile. Il est conçu pour être un mélange d'installations récréatives, résidentielles, commerciales et récréatives. Dans l'ensemble, le quartier offre un style de vie unique axé sur le sport automobile et la culture automobile, ce qui en fait une destination attrayante pour les résidents et les visiteurs passionnés par les voitures et les courses.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 50.0 – 59.0
Prix ​​par m², USD 5,340 – 5,364
Prix ​​de l'appartement, USD 267,000 – 316,500
Appartements 2 chambres
Surface, m² 91.0
Prix ​​par m², USD 5,302
Prix ​​de l'appartement, USD 482,500

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

