  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes avec vue sur la ville à Dubaï Meydan

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes avec vue sur la ville à Dubaï Meydan

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$508,563
;
16
Laisser une demande
ID: 27789
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    69

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements avec vue sur la ville et paiement échelonné à Meydan Dubaï

Meydan, Dubaï, est un quartier prestigieux et en pleine croissance, connu pour son style de vie luxueux, ses infrastructures de classe mondiale et sa communauté dynamique. Abritant l'emblématique hippodrome de Meydan, qui accueille la célèbre Coupe du monde de Dubaï, le quartier allie harmonieusement sports, loisirs et vie haut de gamme. Meydan propose un éventail de développements résidentiels haut de gamme, d'hôtels haut de gamme et d'espaces commerciaux ultramodernes, ce qui en fait une destination de choix pour les investisseurs et les propriétaires. Avec sa proximité avec le centre-ville de Dubaï, ses vues imprenables sur l'horizon et son accès à des équipements haut de gamme, Meydan est un symbole d'élégance moderne et de vie urbaine sophistiquée au cœur de la ville.

Les appartements à vendre à Meydan, Dubaï, sont idéalement situés sur la route principale d'Al Khor, offrant une connectivité transparente vers les principales destinations de la ville. Le projet se trouve à seulement 5 minutes du sanctuaire animalier de Ras Al Khor, à 10 minutes de l'hippodrome de Meydan et des écoles internationales, à 12 minutes de l'aéroport international de Dubaï et de Business Bay, à 15 minutes du Dubai Mall, de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï, de Dubai Frame et de l'opéra de Dubaï, et à 25 minutes de Palm Jumeirah.

Le projet est un chef-d'œuvre architectural de 69 étages, alliant harmonieusement sophistication moderne et tranquillité de la nature, offrant un style de vie élevé au cœur de Dubaï. Le design extérieur présente une architecture élégante et contemporaine complétée par de vastes façades en verre qui offrent une vue panoramique à couper le souffle sur l'horizon de Dubaï, le sanctuaire animalier de Ras Al Khor et les fronts de mer sereins. Le développement dispose d'une multitude d'équipements de classe mondiale, notamment une piscine sur le toit de style complexe avec une terrasse d'observation à 270°, un espace de loisirs exclusif au niveau du podium et un club-house ultramoderne. Les amateurs de fitness et de bien-être peuvent profiter d'une salle de sport entièrement équipée, d'un espace CrossFit extérieur, de terrasses de yoga et de méditation, ainsi que d'une piste de jogging et de vélo. Pour les loisirs, les résidents ont accès à un parcours de golf pitch and putt de 18 trous, à des courts de padel, à des tables de ping-pong et à une zone de jeux pour jeunes dédiée avec divertissement en réalité virtuelle. Les familles peuvent profiter du plus grand confort avec des aires de jeux pour enfants, un club pour enfants et des espaces adaptés aux animaux de compagnie. Le projet propose également un luxueux salon d'affaires, une bibliothèque, une salle de cinéma privée et des espaces de coworking, garantissant un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. L'environnement extérieur est enrichi de pelouses verdoyantes, d'un barbecue ouvert et d'un coin repas, ainsi que de zones de sièges tranquilles qui créent un refuge paisible au sein de la ville animée. Situé dans un emplacement privilégié avec une connectivité facile vers des destinations clés, ce développement redéfinit la vie urbaine de luxe avec un mélange inégalé d'élégance, de confort et de commodité.

Le projet propose une collection exquise de résidences de marque de 1, 2, 3 et 4 chambres, entièrement meublées, conçues pour rehausser la vie moderne avec une élégance et une fonctionnalité inégalées. Chaque maison est méticuleusement conçue avec des intérieurs haut de gamme, avec des armoires encastrées qui offrent un grand espace de rangement et une esthétique élégante et contemporaine. Les cuisines sont équipées d'appareils électroménagers haut de gamme, garantissant à la fois style et commodité pour les résidents. De grandes baies vitrées inondent les intérieurs de lumière naturelle, offrant une vue imprenable sur l'horizon de Dubaï, le sanctuaire animalier de Ras Al Khor et les fronts de mer sereins. Les aménagements spacieux intègrent harmonieusement les espaces de vie, de restauration et de divertissement, créant une ambiance raffinée et accueillante. Les résidences bénéficient de finitions de haute qualité, notamment des sols sophistiqués, des comptoirs haut de gamme et un éclairage sur mesure qui ajoutent une touche d'opulence. Les salles de bains soigneusement conçues sont dotées d'équipements élégants, de vanités modernes et de luxueuses douches à effet pluie, améliorant l'expérience globale de confort et de détente. La domotique intelligente améliore encore l'expérience de vie, offrant un contrôle transparent de l'éclairage, de la température et de la sécurité. Chaque détail est organisé pour incarner la sophistication, la fonctionnalité et un sentiment d'exclusivité, redéfinissant la vie urbaine contemporaine à Dubaï.


DXB-00204

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$183,809
Complexe résidentiel Empire LakeViews
Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel A99
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$254,170
Complexe résidentiel Luxury penthouses in new Safa Gate Residence with swimming pools and spa areas close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$7,00M
Complexe résidentiel MAYAS GENEVA
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$192,782
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes avec vue sur la ville à Dubaï Meydan
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$508,563
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Afficher tout Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Immeuble Safa One: Ultra Luxury Homes in Prime Location
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$718,842
L'année de construction 2026
Des appartements de luxe inspirés par la nature à Safa Park Revenez chez vous dans un endroit où l'éclat naturel rencontre l'élégance émeraude dans deux tours époustouflantes. Safa One est un paradis tropical au summum du luxe, s'ouvrant sur des vues à couper le souffle à perte de vue. …
Développeur
Damac properties
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Complexe résidentiel The Society House
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$525,157
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 55
Surface 64–114 m²
2 objets immobiliers 2
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
64.0
525,157
Apartment 2 chambres
114.0
890,411
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Fairmont Residences
Complexe résidentiel Fairmont Residences
Complexe résidentiel Fairmont Residences
Complexe résidentiel Fairmont Residences
Complexe résidentiel Fairmont Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Fairmont Residences
Complexe résidentiel Fairmont Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,04M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 55
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications