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Maisons neuves en Bélarus

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Pliuski sielski Saviet, Bélarus
depuis
$265,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Surface 213 m²
1 objet immobilier 1
Situé sur les lacs de Braslav de l'âge de glace (lac Sundy coule dans le réseau de lacs).Le groupe de lacs comprend 74 lacs d'une superficie totale d'environ 130 km2, la beauté incroyable des paysages glaciaires, l'étendue infinie des lacs, des forêts intactes et de l'air pur.Il y a beaucoup…
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