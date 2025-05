Complexe résidentiel New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE

Aark Residences est un complexe résidentiel moderne au cœur de Dubaï. Sentez l'ambiance de la station dans notre club de bien-être et piscine à débordement avec une vue imprenable sur la ville. Les résidents ont à leur disposition une salle de sport et une piscine à débordement - utilisez les aminités premium qui amélioreront votre état et établiront votre santé. Sur le territoire du complexe, il y a la sécurité 24h/24 et la vidéosurveillance qui assurent votre sécurité. Aark Residences propose des appartements modernes avec des intérieurs spacieux et une vue panoramique. 100 appartements partiellement meublés avec 1-2 chambres et cuisines entièrement équipées sont disponibles: armoire intégrée, cuisinière à gaz Elba, réfrigérateur Algor.

Caractéristiques:

piscine à débordement

Salle de sport

Espace barbecue

aire de jeux pour enfants

Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Achèvement - octobre 2024.

Tranches (60/40):

60% - pendant la construction

40 % - dans les 3 ans suivant le transfert (1 % par mois)

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est idéalement situé :