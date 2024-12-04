Appartement dans un nouvel immeuble Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Design iconique, conçu pour vivre. Ces résidences de marque transposent la philosophie « Sensual Purity » de Mercedes-Benz dans l’architecture : lignes épurées, formes fluides et intérieurs apaisés, baignés de lumière. Choisissez de spacieux appartements 2 à 4 chambres et des penthouses signature avec vues dégagées sur Downtown, à deux pas de Burj Khalifa et du Dubai Mall.

À prévoir : des matériaux raffinés, des plans intelligents et une technologie pensée pour le confort — de l’arrivée au lobby jusqu’à la résidence privée. Services de conciergerie, espaces bien-être sélectionnés, lounges résidentiels et équipements haut de gamme complètent l’expérience.

Points forts

Résidences : 2–4 chambres & penthouses signature

Design : « Sensual Purity » Mercedes-Benz, finitions élégantes

Vues : panoramas sur Downtown & Burj Khalifa

Art de vivre : conciergerie type hôtel, espaces bien-être, lounges

Technologie : pré-équipement smart home, éclairage discret, confort acoustique

Emplacement : à quelques pas de Dubai Mall ; DIFC à quelques minutes

Disponibilités limitées. Devenez propriétaire d’une adresse de collection où savoir-faire, confort et sérénité sont la norme.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui.