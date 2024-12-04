  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,19M
T.V.A.
;
Premium Premium
14 1
ID: 32692
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    65

À propos du complexe

Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Design iconique, conçu pour vivre. Ces résidences de marque transposent la philosophie « Sensual Purity » de Mercedes-Benz dans l’architecture : lignes épurées, formes fluides et intérieurs apaisés, baignés de lumière. Choisissez de spacieux appartements 2 à 4 chambres et des penthouses signature avec vues dégagées sur Downtown, à deux pas de Burj Khalifa et du Dubai Mall.
À prévoir : des matériaux raffinés, des plans intelligents et une technologie pensée pour le confort — de l’arrivée au lobby jusqu’à la résidence privée. Services de conciergerie, espaces bien-être sélectionnés, lounges résidentiels et équipements haut de gamme complètent l’expérience.

Points forts

  • Résidences : 2–4 chambres & penthouses signature

  • Design : « Sensual Purity » Mercedes-Benz, finitions élégantes

  • Vues : panoramas sur Downtown & Burj Khalifa

  • Art de vivre : conciergerie type hôtel, espaces bien-être, lounges

  • Technologie : pré-équipement smart home, éclairage discret, confort acoustique

  • Emplacement : à quelques pas de Dubai Mall ; DIFC à quelques minutes

Disponibilités limitées. Devenez propriétaire d’une adresse de collection où savoir-faire, confort et sérénité sont la norme.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Revue vidéo de immeuble Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
