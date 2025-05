PSI Real Estate LLC

À propos de l'agence

L'investissement immobilier, établi en 2007, est un pionnier sur le marché immobilier d'Abu Dhabi, Dubaï et les Émirats du Nord. Ce qui a commencé comme un défi pour cinq employés équipés d'objectifs élevés, une passion pour le succès et pour répondre aux besoins du marché immobilier en 2007, a transformé aujourd'hui en une société immobilière de premier plan. Avec plus de 200

employés reconnus, PSI est l'un des partenaires les plus riches du marché pour les développeurs, les banquiers et les clients.