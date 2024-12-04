  1. Realting.com
Complexe résidentiel Coralis

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$531,000
;
4
ID: 33023
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Coralis est une boutique station balnéaire canal à Meydan avec des résidences de luxe et une infrastructure de bien-être premium!

Coralis est un nouveau complexe résidentiel de luxe de Prestige One Developments, situé sur la promenade pittoresque du canal dans la prestigieuse région de Meydan. Le projet combine une architecture moderne, des vues impressionnantes sur l'eau et une infrastructure de resort bien pensée, créant un environnement unique pour une vie confortable et active.

Installations et bien-être
Coralis propose une boutique de style de vie avec une infrastructure premium :

- piscine à débordement pour adultes seulement avec un bar frais sur la terrasse,
- jacuzzi relaxant,
- court de tennis pour paddle avec vue pittoresque,
- une salle de gym entièrement équipée,
- un studio de yoga séparé,
Espaces de couple et de bien-être pour la récupération.

Pour les familles:
- salle de jeux pour enfants,
- une piscine pour enfants,
- promenades et terrasses côtières,
Tout est conçu pour une vie quotidienne confortable.

Localisation et accessibilité des transports
Meydan est l'une des zones les plus dynamiques de Dubaï, connue pour sa proximité avec les centres d'affaires et de loisirs.

Les résidents de Coralis accèdent rapidement à:
Centre-ville de Dubaï et Business Bay
- restaurants, supermarchés et magasins,
- parcs et installations sportives,
- les autoroutes clés qui vous permettent de se déplacer facilement dans la ville.

L'emplacement rend le complexe attrayant pour les professionnels et les familles à la recherche d'un mode de vie haut de gamme par l'eau.

Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation Coralis, explorer les plans et choisir une résidence dans l'un des plus beaux projets de Prestige One Developments.

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

