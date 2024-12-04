Complexe résidentiel Coralis

Coralis est une boutique station balnéaire canal à Meydan avec des résidences de luxe et une infrastructure de bien-être premium!



Coralis est un nouveau complexe résidentiel de luxe de Prestige One Developments, situé sur la promenade pittoresque du canal dans la prestigieuse région de Meydan. Le projet combine une architecture moderne, des vues impressionnantes sur l'eau et une infrastructure de resort bien pensée, créant un environnement unique pour une vie confortable et active.



Installations et bien-être

Coralis propose une boutique de style de vie avec une infrastructure premium :



- piscine à débordement pour adultes seulement avec un bar frais sur la terrasse,

- jacuzzi relaxant,

- court de tennis pour paddle avec vue pittoresque,

- une salle de gym entièrement équipée,

- un studio de yoga séparé,

Espaces de couple et de bien-être pour la récupération.



Pour les familles:

- salle de jeux pour enfants,

- une piscine pour enfants,

- promenades et terrasses côtières,

Tout est conçu pour une vie quotidienne confortable.



Localisation et accessibilité des transports

Meydan est l'une des zones les plus dynamiques de Dubaï, connue pour sa proximité avec les centres d'affaires et de loisirs.



Les résidents de Coralis accèdent rapidement à:

Centre-ville de Dubaï et Business Bay

- restaurants, supermarchés et magasins,

- parcs et installations sportives,

- les autoroutes clés qui vous permettent de se déplacer facilement dans la ville.



L'emplacement rend le complexe attrayant pour les professionnels et les familles à la recherche d'un mode de vie haut de gamme par l'eau.



Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une présentation Coralis, explorer les plans et choisir une résidence dans l'un des plus beaux projets de Prestige One Developments.