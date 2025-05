Complexe résidentiel New low-rise Alba Residence with a swimming pool and restaurants, Liwan, Dubai, UAE

ALBA Résidence est un projet résidentiel unique offrant des appartements élégants avec 1-2 chambres, idéalement conçu pour ceux qui apprécient le confort et le luxe. La façade de cinq étages du complexe allie chic italien et fonctionnalité. Au rez-de-chaussée, il y a des boutiques et un parking surveillé. Le projet comprend 20 appartements élégants avec 1-2 chambres. Les intérieurs de la résidence ALBA créent l'atmosphère de la vie de luxe. La finition de cuisine de haute qualité et les salles de bains entièrement carrelées ajoutent des éléments confortables et élégants. ALBA Residence est équipé de différents équipements et services, qui répondent aux besoins de la vie de luxe. Sur le territoire du complexe, vous trouverez une piscine, une salle de sport moderne et une aire de jeux pour enfants. Divers bars et magasins, des espaces de salon confortables vous attendent et vous donneront l'occasion de passer un bon moment avec vos amis et votre famille directement près de chez vous. En outre, il y a des hôpitaux, des écoles et des universités à proximité, ce qui donne la combinaison idéale de confort et d'accessibilité. Si vous cherchez l'occasion d'investir dans un complexe résidentiel de première classe avec un niveau de vie élevé, ALBA Residence est votre choix idéal. L'harmonie entre confort et luxe prévaut ici. Bienvenue dans votre nouvelle maison, où des souvenirs inoubliables sont créés.

Caractéristiques

Espace barbecue

Salle de sport

aire de jeux pour enfants

piscine

stationnement couvert

jogging et pistes cyclables

supermarchés, cafés et restaurants directement dans le complexe

Plan de paiement (50/50):

20% - réservation

5% - 4 mois après la réservation

5% - 30% construction

5% - 40% construction

10 % - 50 % construction

5% - 70% construction

50% - achèvement (4 trimestre de 2025)

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est idéalement situé :