Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Signature avec piscine privée à Jumeirah Village Circle

Appartements exclusifs avec piscine privée dans un immeuble emblématique à Dubaï Jumeirah Village Circle

Jumeirah Village Circle (JVC) est une communauté familiale située au centre de Dubaï, offrant un mélange de villas, de maisons de ville et d'appartements. Connu pour son prix abordable par rapport à d'autres zones haut de gamme, JVC est un choix populaire pour les résidents et les investisseurs en raison de ses propriétés en pleine propriété et de ses rendements locatifs élevés. La communauté bénéficie d'une atmosphère tranquille avec des espaces verts, des parcs et des équipements pratiques tels que des écoles, des établissements de santé, des magasins et des restaurants. JVC est bien relié aux routes principales comme Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, offrant un accès facile aux destinations clés telles que la marina de Dubaï, le centre-ville de Dubaï et le centre commercial Mall of the Emirates. La diversité démographique et le développement continu contribuent à sa demande croissante et à son potentiel d'investissement.

Les appartements à vendre à Jumeirah Village Circle, Dubaï sont situés à seulement 5 minutes des marchés locaux et des installations publiques, à 9 minutes du centre commercial Circle, à 12 minutes des hôpitaux et des écoles, à 17 minutes de la marina de Dubaï et de JBR, à 20 minutes de Burj Khalifa et du centre commercial Dubai Mall, et à 25 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

Le projet redéfinit la vie d'élite en alliant harmonieusement élégance et fonctionnalité sur un impressionnant terrain de 6 424 m². Doté de 47 étages résidentiels avec 388 unités de luxe et 16 boutiques au rez-de-chaussée, ce développement exceptionnel comprend un étage mécanique et une superbe terrasse sur le toit pour des vues à couper le souffle. Les résidents bénéficient d'un éventail d'équipements somptueux, notamment une piscine à débordement, une piscine pour enfants, un salon extérieur, un court de paddle-tennis, un bar à jus, une salle de sport extérieure et une pelouse polyvalente polyvalente. Le projet incarne une vie consciente, où la durabilité et le luxe s'épanouissent, offrant un style de vie qui célèbre les espaces partagés et les expériences diverses.

L'intérieur de ce projet de 1 et 2 chambres se distingue par sa piscine privée exclusive, ajoutant une touche de luxe à l'espace de vie raffiné. Conçu pour maximiser la lumière naturelle et la circulation spatiale, il présente un revêtement de sol élégant, des plinthes élégantes et des finitions sophistiquées des murs et du plafond. La cuisine est équipée d'armoires de haute qualité et d'une gamme complète d'appareils électroménagers, dont une cuisinière, un évier, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un lave-linge, un micro-ondes, un four et une machine à glaçons. La salle de bain bénéficie de finitions luxueuses, notamment un lavabo, des toilettes, une cabine de douche, une baignoire et un jacuzzi. Les spécifications générales comprennent des matériaux de porte haut de gamme, des murs-rideaux et des panneaux de garde-robe bien aménagés.

DXB-00146