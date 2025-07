Complexe résidentiel New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE

Meteora Vivanti Résidences est un complexe résidentiel dans la région de Jumeirah Village Circle, développé par le développeur Meteora avec un accent sur le minimalisme, le confort et les niveaux modernes de vie urbaine. L'architecture du bâtiment se distingue par des formes laconiques, des aménagements spacieux et des vitrages panoramiques, offrant une abondance de lumière et de vues spectaculaires sur la région et la cour.

L'infrastructure du projet propose des jacuzzis privés sur les terrasses, une cour verdoyante paysagée, une piscine de 32 mètres, un mini golf, un cinéma extérieur et un espace pour les enfants. Il y a aussi un espace de coworking, un salon, un service de conciergerie, la charge pour les véhicules électriques, une pharmacie, un café et un supermarché - tout pour une vie complète et équilibrée dans le centre de Dubaï.

Les espaces de vie sont équipés d'un système de maison intelligente, d'un système de purification de l'air et d'une cuisine entièrement équipée avec des appareils électroménagers. C'est un choix idéal pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier élégant avec des équipements premium dans l'un des quartiers les plus en développement de la ville.

Piscine panoramique de 32 m

Cinéma extérieur

Mini golf

Espace de jeux pour enfants

Coworking et salon

Service de conciergerie

Stations de recharge EV

Pharmacie, café et supermarché

Système maison intelligent et purification de l'air

Installations et équipement dans la maison