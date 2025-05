Complexe résidentiel New Serenia District West Residence with a swimming pool, a spa center and parks, Jumeirah Islands, Dubai, UAE

District de Serenia L'Ouest n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais le véritable chef-d'œuvre architectural, créé par Palma Holding pour ceux qui apprécient le style, le confort et la qualité de vie parfaite. Des appartements spacieux avec 1-3 chambres sont disponibles. Chaque coin est pensé au dernier détail ici pour vous donner le sentiment d'isolement et de sérénité, en préservant la proximité pratique à tous les endroits clés de Dubaï. Résidences dans le district de Serenia L'Ouest est l'équilibre idéal entre harmonie naturelle et luxe moderne. Des plans ouverts, des matériaux de finition de haute qualité, des baies vitrées offrant une vue magnifique sur les canaux d'eau et les espaces verts créent l'atmosphère unique de convivialité et d'espace. Chaque détail du projet souligne l'élégance, combinant style et fonctionnalité dans la symphonie parfaite du design.

Les résidents du complexe peuvent profiter d'équipements haut de gamme, créés pour des loisirs idéaux et une vie vibrante. La salle de sport moderne, permettant de rester en forme, les grands salons, la piscine avec un coin salon et le centre spa - il y a tout pour la détente et le réveil ici. Pour les familles avec enfants, il y a des aires de jeux, et pour ceux qui aiment les activités - sentiers de randonnée et parcs verts. Il y a des boutiques exclusives, des restaurants gastronomiques et la promenade pittoresque, créant l'atmosphère d'un confort inégalé et le plaisir de la vie, près du complexe.

Équipements:

piscine avec coin salon

salle de gym moderne

centre de spa

grands salons

aire de jeux pour enfants

parcs et sentiers de randonnée

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement 60/40.

Caractéristiques des appartements

Non meublé

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement du complexe est l'un de ses principaux avantages. Résidents du district de Serenia L'ouest peut facilement et rapidement se rendre à Sheikh Zayed Road et Al Yalayis Road, ce qui signifie être à quelques minutes de lieux historiques tels que Palm Jumeirah, Dubai Marina, Mall of the Emirates, et d'autres sites prestigieux. De plus, à proximité du pavillon des îles Jumeirah et de l'élégant club des îles Jumeirah, ce projet est le choix idéal pour les clients exigeants.