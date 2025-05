Parkside Boulevard est un projet résidentiel exclusif dans la zone prestigieuse d'Arjan à Dubaï, où le luxe devient le mode de vie, et chaque élément de l'espace est pensé au dernier détail. Des studios modernes, des appartements avec 1 et 2 chambres, ainsi que des aménagements uniques avec un bureau et une piscine privée vous attendent - c'est le choix idéal pour ceux qui apprécient l'intimité.

Le projet reflète un niveau de finition élevé : tuiles de Kale turque, portes italiennes, cuisines de design espagnol, équipées d'appareils italiens, d'équipements et d'articles sanitaires d'Espagne dans les salles de bains. Chaque détail de l'intérieur est choisi avec une attention particulière pour créer l'atmosphère de la cohérence, du style et de la qualité européenne. Des balcons spacieux et des fenêtres de plancher à plafond remplissent votre maison de lumière et ouvrent une vue imprenable sur le milieu vert. Les résidences sont également équipées du système "Smart Home".

Jardins paysagers sophistiqués, piscines pour enfants et adultes, espaces de yoga et de méditation, salons confortables et espaces de communication vous attendent. Ceux qui aiment le mode de vie actif verront leur valeur dans la salle de sport moderne et le club de bien-être avec un sauna et un bain à vapeur. Vous pourrez passer des soirées dans le cinéma privé ou servir le dîner au barbecue, entouré de verdure. Il y a une aire de jeux sûre et agréable pour les enfants. Ce projet est créé pour ceux qui recherchent une qualité exceptionnelle, une atmosphère isolée et des commodités mégapolis en un seul endroit. Parkside Boulevard n'est pas seulement un investissement dans l'immobilier, c'est un investissement dans le style de vie, où chaque jour est plein d'harmonie, de confort et de plaisir esthétique.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

espace yoga et méditation

aire de jeux pour enfants

cinéma extérieur

Espace barbecue

club de bien-être, sauna et bain à vapeur

Salle de sport

jardin

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Plan de paiement: 60/40

Caractéristiques des appartements

Tous les appartements sont semi-meublés. Il y aura une cuisine intégrée avec des appareils électroménagers italiens, une îlot de cuisine et une table. La chambre dispose d'une armoire intégrée. Les salles de bains sont finies et disposent d'articles sanitaires. Système "Smart Home" et verrouillage intelligent.

Dubai Hills - 5 minutes

Mall des Emirats - 10 minutes

Aéroport d'Al Maktoum - 20 minutes

Centre-ville de Dubaï et centre commercial de Dubaï - 20 minutes

Aéroport international de Dubaï - 25 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité