Complexe résidentiel New Aquarise Residence with a swimming pool, co-working spaces and panoramic views close to Dubai Canal and Downtown Dubai, Business Bay

Plongez dans le nouveau niveau de luxe avec le projet Aquarise - le chef-d'œuvre architectural, qui s'inspire de l'atmosphère de la Côte d'Azur et incarne l'esthétique de la Côte d'Azur avec ses accents doux de la palette maritime et son style raffiné. Situé au cœur de la prestigieuse zone de Business Bay, le complexe résidentiel est devenu le véritable symbole du confort moderne dans l'un des coins les plus dynamiques de Dubaï.

Sur fond d'impressionnant panorama de Dubaï, le bâtiment domine comme une vague. Studios et appartements avec 1-4 chambres sont disponibles. Chaque résidence est pleine de lumière, et les fenêtres ouvrent une vue imprenable sur le canal de Dubaï. Chaque appartement est pensé au dernier détail pour assurer un maximum de confort, d'intimité et de plaisir esthétique à ses propriétaires: aménagements ouverts, finitions haut de gamme, appareils de cuisine, ainsi que des piscines privées sur les terrasses.

La plus grande plage artificielle de Business Bay donne le zeste spécial au complexe, et la piscine à débordement de toit, ouvrant une vue imprenable, donne le sentiment de lévitation et de liberté infinie. Des jardins calmes, des espaces coworking et lounge, des piscines panoramiques, des espaces de bien-être et de fitness créent l'environnement harmonieux pour ceux qui choisissent l'équilibre entre le rythme urbain et la paix intérieure.

Équipements:

piscine à débordement sur le toit

centre de fitness

terrain de basketball

jardins et espaces lounge

espaces de coworking

aire de jeux pour enfants

lounge et terrasses modernes

vue panoramique sur le canal et le centre-ville

terrasses spacieuses

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 70/30

Caractéristiques des appartements

Seulement les appareils de cuisine

Burj Khalifa et Dubai Mall - 5 minutes

Opéra de Dubaï - 5 minutes

DIFC - 10 minutes

Musée de l'avenir - 12 minutes

Burj Al Arab et Jumeirah Beach - 15 minutes

Aéroport international de Dubaï - 16 minutes

Dubai Creek Golf et Yacht Club - 16 minutes

Palm Jumeirah - 18 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité