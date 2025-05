Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Samana Resorts 2, Dubai Production city, Dubai, UAE

Samana Resorts 2 est le projet résidentiel unique, situé au cœur de la zone animée de Dubaï Production City. Il y a des studios et des appartements avec 1-2 chambres, pensés au dernier détail pour créer de la convivialité et du confort. L'ameublement partiel allie préparation à la vie et possibilité de décorer l'intérieur à votre goût. Spacieux appartements avec des fenêtres au plafond sont pleins de lumière du soleil. Et pour ceux qui aiment l'intimité, il y a des résidences avec piscines privées, idéales pour la détente.

Les résidents peuvent profiter de la tranquillité et de l'harmonie, se rafraîchir près de la piscine à débordement, se promener dans les jardins verts ou se détendre dans les espaces lounge confortables. Pour un mode de vie actif, il y a des centres de fitness modernes, des pistes de jogging parmi des paysages pittoresques, un sauna et un centre de spa. Le cinéma en plein air deviendra le lieu de prédilection des soirées en famille et des rencontres entre amis. Il y a aussi une aire de jeux pour enfants. L'espace barbecue spacieux sera idéal pour les fêtes et réunions en plein air. Les services de conciergerie 24h/24 assurent un maximum de confort et de disponibilité pour répondre à tous les défis.

Équipements:

piscine privée dans chaque appartement

Services de conciergerie 24/7

beaucoup de verdure

grande terrasse près de la piscine et jacuzzi

cinéma extérieur

aire de jeux pour enfants

centre de fitness

Espace barbecue

Piscine pour enfants

bain à vapeur et sauna

piste de jogging

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement: 70/30 (pour 5 ans après le transfert, 0,5% mensuel).

Caractéristiques des appartements

Semelles

Emplacement et infrastructure à proximité

Localiser près de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Dubaï Production La ville vous offre une combinaison d'immobilier résidentiel et commercial. Vous pouvez facilement accéder à tous les principaux monuments de la ville d'ici.