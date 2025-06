Complexe résidentiel Weybridge Gardens 4

Weybridge Gardens 4 transforme la vie de luxe à Dubaï avec son design d'inspiration pétale, mélangeant élégance organique et opulence moderne. Inspiré par les célèbres sources thermales de Toscane, il dispose d'une plage de ciel infini, d'un jacuzzi en cascade et d'équipements de classe mondiale, offrant 294 résidences exclusives, y compris des villas de ciel. Toutes les unités comprennent des piscines privées, pour un style de vie vraiment sophistiqué.

Dubailand, qui s'étend sur trois millions de pieds carrés, est un centre dynamique de communautés résidentielles, d'attractions et d'espaces verts. Avec des parcs à thème, des centres commerciaux et un emplacement privilégié près des principaux points de repère, il offre un style de vie dynamique et d'excellentes possibilités d'investissement avec un rendement élevé sur l'investissement et l'appréciation du capital.

Weybridge Gardens 4 bénéficie d'un emplacement privilégié avec une excellente accessibilité aux grandes autoroutes de Dubaï, E311 et E611, offrant des connexions sans faille aux principales destinations comme le centre-ville de Dubaï, Dubai Marina et les deux aéroports de la ville. Avec l'ajout de la nouvelle ligne de métro, les résidents bénéficient d'une connectivité sans effort aux meilleurs endroits de Dubaï, faisant de Dubailand un choix de choix pour la vie urbaine moderne.

Weybridge Gardens 4 dispose d'une plage de ciel exclusive et d'un jacuzzi en cascade, inspiré par la tranquillité des sources thermales de Toscane. Avec une vue imprenable et des couchers de soleil à couper le souffle, cette retraite sereine couronne la résidence, offrant un mélange parfait d'élégance et de beauté naturelle.