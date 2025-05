Complexe résidentiel Modern complex of townhouses near the airport in Emaar South, Dubai, UAE

Greenspoint Townhouse by Emaar est le dernier groupe de maisons de ville dans la région dynamique d'Emaar South, offrant une occasion unique de faire partie d'une communauté exclusive. Le projet est situé près du plus grand aéroport de Dubaï - Al Maktoum, qui assure son potentiel d'investissement élevé et la facilité de voyager. Les résidences modernes sont conçues dans un style architectural élégant et entourées de paysages verts, créant une atmosphère harmonieuse pour une vie confortable. Une vue panoramique sur le terrain de golf de 18 trous, de vastes parcs et des infrastructures développées font de ce complexe un endroit idéal pour vivre en famille.

Chaque maison de ville de Greenspoint est conçue avec des exigences modernes pour l'ergonomie et l'esthétique en tête. Les grandes maisons de 3 et 4 chambres ont des aménagements réfléchis, des finitions de haute qualité et des cuisines entièrement équipées. Pour un mode de vie actif, le complexe offre des sentiers de jogging et de vélo, un centre de fitness moderne, des piscines pour adultes et enfants, ainsi que des zones de loisirs à l'ombre d'arbres luxuriants. Les familles avec enfants apprécieront l'école à distance de marche, les terrains de jeux et un environnement sûr et bien entretenu. Les résidents ont accès aux restaurants et aux cafés offrant une variété d'expériences culinaires sur leur porte.

C'est le meilleur moment pour investir dans Greenspoint Townhouse. L'expansion de l'aéroport d'Al Maktoum entraînera une augmentation rapide des prix dans ce domaine, faisant l'achat d'une propriété ici non seulement un choix confortable pour la vie, mais aussi un actif rentable pour l'avenir. Ne manquez pas la chance de faire partie de ce prestigieux projet !

École

Parc et sentiers de jogging

Pistes cyclables

Terrain de golf 18 trous

Piscines pour adultes et enfants

Centre de fitness moderne

Restaurants et cafés

Aires de jeux pour enfants

Centre communautaire

